De padres cubanos, Pere Villacorta es defensor en las inferiores del FC Barcelona

Matanzas/La cantera del FC Barcelona ha engalanado el fútbol español con grandes defensores. Nombres como los de Gerard Piqué y Carles Puyol se escribieron en el pasado con letras de oro. Otros jugadores actuales como Pau Cubarsí y Gerard Martín inspiran confianza para el presente y el futuro. Mientras tanto, otro central de ascendencia cubana se pule en La Masía: Pere Villacorta García.

Como pudo comprobar 14ymedio, el jugador nacido en Barcelona en 2010 tiene ascendencia cubana. Su padre es de Cienfuegos, y su madre, de La Habana. Además de la defensa central, el zurdo también sabe desempeñarse como lateral izquierdo y mediocampista defensivo. Sobre el campo, destaca por su personalidad, exquisita técnica y madurez táctica.

En su naciente carrera, ha pasado por tres prestigiosas instituciones del fútbol de Cataluña

Pere Villacorta llegó a las inferiores del Barça en 2024, del RCD Espanyol, que lo había fichado en 2022 procedente del CF Damm. Como se puede apreciar, en su naciente carrera, ha pasado por tres prestigiosas instituciones del fútbol de Cataluña.

Esta temporada, Villacorta ha sido protagonista del título del Barcelona Sub-16 en la División de Honor Catalana, a falta de dos jornadas para concluir el campeonato. Con su habitual dorsal 4 en la espalda, y el brazalete de capitán, Pere ha disputado 21 partidos en lo que va de torneo, en los que suma igual número de titularidades y un par de goles. Por su buen desempeño, ha sido recompensado con cuatro convocatorias y par de encuentros jugados en Liga Nacional Juvenil con el Barcelona Sub-19 B.

¿Podría Pere Villacorta integrar alguna selección cubana? En teoría es elegible por el lugar de nacimiento de sus padres, pero requiere tramitar el pasaporte cubano y ser buscado por la Asociación de Fútbol de Cuba.