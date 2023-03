La paliza de Cuba a Panamá en el Clásico Mundial reaviva las ilusiones

El equipo de Cuba "despertó" en el Clásico Mundial de Béisbol este viernes tras vencer 13-4 a Panamá en Taiwán y conectar 21 hits. El desempeño de la selección, que podría garantizar su clasificación en la próxima ronda de partidos, fue celebrado por la prensa oficialista, que en días pasados criticó duramente sus derrotas.

La ofensiva del llamado Team Asere en este partido del Clásico –celebrado en Estados Unidos, China y Japón del 8 al 22 de marzo– casi logra igualar el récord de 22 hits establecido en Australia, en 2009. Cubadebate y Jit pregonaron los resultados del juego e hicieron notar los cambios favorables en la alineación, diseñada por el mánager Armando Mandy Alonso, quien sustituyó a los jugadores Yoenis Céspedes y Lorenzo Quintana por Roel Santos y Ariel Martínez.

Jit calificó el partido como una "fiesta de batazos" donde ocho de los miembros dieron lo mejor de sí. De ellos, siete "pegaron al menos dos incogibles", encomió la revista, que destacó el papel de Yoan Moncada, pelotero de las Grandes Ligas (MLB, que bateó 5-3 e impulsó el avance de otros cuatro peloteros a home). Moncada había sido uno de los más denostados –junto a Luis Robert Jr.– por los medios oficiales, que señalaron su bajo rendimiento en los partidos contra Países Bajos e Italia.

A pesar de los halagos, el análisis del juego propiamente dicho fue más mesurado. El juego se separó en dos partes, según el periodista Renier González Jr., colaborador de Play-Off Magazine. Antes del sexto inning, expuso, el equipo alcanzó el desempeño de los "últimos tiempos", una selección "mejorada que puede competir".

Francys Romero destacó la puntuación de 4-4 alcanzada por el jardinero Yadir Drake. El resultado lo situó como el líder de la ofensiva del Team Asere. "Se convierte en el segundo jugador cubano con 4 hits en un Clásico Mundial desde Yoandy Garlobo (2006)", notó González, quien dijo estar a la espera de "otros resultados favorables".

Al finalizar el partido en el estadio Intercontinental de Taichung, en Taiwán, el mánager Alonso se presentó ante los medios acompañado de los jugadores de MLB Yoan Moncada y Luis Robert Jr., para hacer frente a la falta de resultados a nivel internacional.

Según el entrenador, esta "sequía" se debe a "los atletas más nuevos a un nivel", que "no están muy enfocados en lo que queremos". Para Alonso, "hay beisbolistas que son jóvenes y no tienen quizás la maestría" de los jugadores de las Grandes Ligas. Ahí, dijo, estaba el objetivo de la gira previa al Clásico Mundial, en "que los muchachos vieran lances que a veces no vemos en la Serie Nacional".

La última vez que Cuba logró un título global fue en 2016, cuando se alzó con el Mundial Sub-15. Por esta razón, la inclusión de jugadores de equipos internacionales –sobre todo de la MLB– ha despertado el interés de miles de seguidores.

Johnson adelantó que para el enfrentamiento con el equipo de Taiwán, al que debe vencer y esperar los resultados y dependiendo de ello ver si clasifica a la siguiente ronda, "el abridor debe ser Elián Leyva. La alineación va a ser la misma porque como dicen: line-up ganador no se toca", afirmó.

El solo triunfo que obtuvo Cuba este jueves sobre Panamá no parece suficiente para ilusionarse con la clasificación, ya que este se dio tras conocer la remontada de Taiwán 11-7 ante Italia. Países Bajos continúa liderando el grupo A del Clásico Mundial (2-0), luego se sitúan Panamá, Taiwán e Italia (1-1) y Cuba cerrando el listado (1-2).

Ahora Cuba está obligada a ganarle a Taiwán, pero depende sobre todo de que Italia continúe perdiendo, de que Países Bajos siga ganando y de que su clasificación se defina contra Taiwán o contra Panamá. "Todo esto, por supuesto, si el Team Asere gana en su último desafío del Clásico Mundial", publicó Swing Completo.

