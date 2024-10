El pelotero cubano Lourdes Gurriel Jr. nominado al Guante de Oro de las Grandes Ligas de EE UU

La Habana/Pese a que en la presente liga sufrió una lesión que lo alejó del campo casi un mes y que su equipo, los Arizona Diamondbacks, no logró colarse en la fase final, el pelotero cubano Lourdes Gurriel Jr. ha sido nominado al Guante de Oro 2024 como mejor jardinero izquierdo de la Liga Nacional. El anuncio fue hecho este martes por la MLB.

Gurriel Jr. es el único cubano en estar en esa lista, en una campaña en la que 33 peloteros de la Isla tuvieron actividad y donde también sobresalieron otros compatriotas como Yordan Álvarez, Raisel Iglesias y Andy Pagés.

Destacar en el mejor béisbol del mundo ha conllevado sacrificios para el pelotero. Para desarrollar el talento que mostró desde que tenía 16 años, cuando debutó en la Serie Nacional de Béisbol con el equipo de Sancti Spíritus, en 2010, Yunito, como se le conoce al atleta de 31 años, tuvo que huir de la Isla.

Gurriel Jr. representó a la selección cubana durante la edición 58 de la Serie del Caribe, celebrada en República Dominicana

En febrero de 2016, el año de su salida de Cuba, Gurriel Jr. representó a la selección cubana durante la edición 58 de la Serie del Caribe, celebrada en República Dominicana. En ese equipo estaba también su hermano Yulieski, quien era considerado el mejor jugador del conjunto en ese torneo. Ambos eran codiciados por equipos de Estados Unidos y, tras su participación en la competición, decidieron fugarse para intentar llegar a las Grandes Ligas. El régimen lo consideró “una franca actitud de entrega a los mercaderes del béisbol rentado y profesional”, según publicó entonces Granma.

El primer contrato en Grandes Ligas de Yunito fue como novato. Toronto Blue Jays le pagó un salario base de un millón de dólares al año.

Su padre, una leyenda del béisbol cubano, recordó en una entrevista con el periódico mexicano Excélsior, el año pasado, que no fue fácil tomar la decisión. “El camino no fue sencillo, a lo mejor si lo dices así, parecería que todo fue salirse de Cuba y volverse estrella, pero no, hay mucho sacrificio y un proceso de adaptación bien largo”, dijo.

Los hermanos, en ese entonces de 31 (Yulieski) y 22 años (Lourdes), antes de escapar, eran los mayores prospectos para estar entre los primeros beneficiados de un pacto entre las Grandes Ligas y las autoridades deportivas de la Isla que facilitaría un pasaje seguro y legal a los peloteros. El acuerdo al final se firmó en 2018, pero un año después Donald Trump, entonces presidente de EE UU, lo eliminó. La razón, el pago por la contratación de los peloteros podía contribuir al financiamiento del Gobierno cubano y, por tanto, violaba el embargo comercial de EE UU a la Isla.

Lourdes Gurriel Jr. vive su séptima temporada en la gran carpa, donde cumple, hasta ahora, las expectativas. Vistió primero la franela de Toronto Blue Jays, de 2016 a 2022, para luego llegar a Arizona, equipo donde juega actualmente y donde tuvo porcentaje de fildeo de .980, mientras que en la ofensiva acabó con .279, con 18 jonrones, 75 carreras remolcadas y siete bases robadas. Con su equipo terminó en tercer lugar en el Oeste de la Liga Nacional, con 89 victorias y 73 derrotas.

A pesar de que ha sido nominado en varias ocasiones para el Guante de Oro, este año podría ser histórico para el nacido en Sancti Spíritus. “Tiene buenas posibilidades de llevarse el galardón a su casa por primera vez en sus siete años de carrera en el mejor béisbol del mundo, período donde ha sido incluido una vez en el All-Star”, apuntó el medio Swing Completo.

La familia Gurriel es de abolengo en el béisbol cubano. Además de su hermano y su padre, otro que se ha unido a la lista es Luis Enrique Gurriel, primo de ambos peloteros, quien, con apenas 12 años, huyó de Cuba en enero de este año para intentar llegar a la MLB.