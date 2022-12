Ocho peloteros que juegan en el extranjero han aceptado ir con Cuba al Clásico

A pesar de que Cuba recibió el permiso de EE UU para llevar peloteros de MLB al Clásico Mundial, sigue sin darse a conocer el listado de beisbolistas del que saldrá el equipo de la Isla en el evento que se celebrará del 8 al 21 de marzo de 2023 en las ciudades de Taichung (Taiwán), Tokio, y Phoenix y Miami (Estados Unidos).

Hasta el momento la Federación Cubana de Béisbol (FCB) solo ha anunciado en sus redes sociales la aceptación de los peloteros: Yoan Moncada (Medias Blancas), Yoenis Céspedes (Águilas Cibaeñas), Onelkis García (Águilas de Mexicali), Roénis Elias (Águilas Cibaeñas), Andy Ibáñez (Tigres), Yoan López (Mets) y Elian Leyva (Naranjeros).

Con base en el calendario del grupo A en que se encuentra Cuba, que competirá con China, Países Bajos, Italia y Panamá, el portal Pelota Cubana considera que el equipo de la Isla no tendrá "un manjar" para pasar la primera ronda en el Clásico Mundial, pero "se puede". El mismo medio destaca las incorporaciones del jardinero pinareño Andy Pagés y el habanero Yasmany Tomás.

Tomás, quien es agente libre, tuvo una destacada actuación en la Liga Mexicana del Pacífico. El pelotero dijo que está a la espera de que le confirmen la invitación. Con Pagés y Tomás "al menos todas las posiciones se cubrirán con excelentes peloteros", publicó Pelota Cubana.

El equipo de la Isla no tendrá "un manjar" para pasar la primera ronda en el Clásico Mundial, pero "se puede"

Moncada, a sus 27 años, ha jugado las últimas siete campañas con Boston y Medias Blancas y suma 82 jonrones y 299 remolcadas. A este pelotero se suma la experiencia del veterano Yoenis Céspedes con ocho temporadas con Oakland y Mets, y una marca de 165 jonrones. La Potencia, como le llaman, conquistó el Derby de Jonrones en 2013 y 2014, siendo el primer jugador nacido en Cuba en conseguirlo.

La otra esperanza de Cuba en el Clásico Mundial es Onelkis García, que en Grandes Ligas militó con Dodgers y Kansas, además de un paso por la liga de Japón. En ese mismo tren se encuentra el lanzador zurdo Roénis Elias quien en el 2010 abandonó la Isla.

De acuerdo con la FCB, Cuba tendrá como columna vertebral el equipo que resulte ganador de la Liga Élite, un torneo que apenas el pasado 24 de diciembre definió los play off semifinales con Agricultores, Centrales, Portuarios y Tabacaleros.

Entre esperanzas se conforma el equipo de Cuba para el Clásico Mundial, mientras la Isla sigue recibiendo noticias de fugas de peloteros. Jorge Álvarez, La Pólvora, ya está en Estados Unidos. En junio pasado estuvo nominado al premio Guante de Oro SN61 por su potencia con el brazo. En abril alcanzó una marca de ocho triples conseguidos con Camagüey.

También en EE UU se encuentra el receptor camagüeyano Julio César Nogueras. Este atleta realizó "la trillada travesía desde Nicaragua", según la página de Facebook La Comarca de Los Toros. Para el 2023 tratará de enfocarse en su carrera dentro del mundo del béisbol.

La otra esperanza de Cuba en el Clásico Mundial es Onelkis García, que en Grandes Ligas militó con Dodgers y Kansas, además de un paso por la liga de Japón

Ante de estas salidas se dio la del ex lanzador Ifreidi Coss quien se encuentra en México a la espera de poder llegar a EE UU. En la Isla se desempeñaba como entrenador y debutó en Series Nacionales con 18 años. En 120 innings propinó 87 ponches. "Si el derecho Coss no obtuvo el Novato del Año fue por la temporada récord que tuvo Kendrys Morales", publicó Béisbol FR!

Las lesiones después de 2007 fueron el principal obstáculo para que Coss mantuviera sus números, por lo que luego de 2010 decidió poner fin a su carrera deportiva.

"Me lesioné el brazo y luego pasaron otras cosas. No tuve el apoyo suficiente para rehabilitarme bien, primero me atendió Uberto Beltrán y me fue bien, pero no se le dio el seguimiento requerido a dicha lesión, quizás por celos profesionales", dijo en una ocasión al periódico Escambray.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.