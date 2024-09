El pitcher Ediel Ponce sale de Cuba tras ser llamado al Servicio Militar

La Habana/El pelotero cubano, Ediel Ponce, habló por primera vez este sábado con la prensa desde que salió de la Isla a inicios de mes para rehacer su vida en República Dominicana, desde donde espera firmar con un equipo de las Grandes Ligas en Estados Unidos. En una entrevista con la plataforma Tigres Avileños, reveló que vivió constantes desatenciones por parte de la Comisión Provincial de Béisbol en su natal Ciego de Ávila que lo llevaron a salir de Cuba.

“Mi decisión de venir a República Dominicana se basó en intentar alcanzar un mejor futuro para mí y para mi familia, pero en gran medida fue también por el disgusto tan grande que tuve con la Comisión Provincial de Béisbol en Ciego de Ávila, porque no tuvieron en cuenta los méritos y los resultados que yo tuve. No fueron capaces de darme ni un diploma”, confesó Ponce.

El pelotero, quien antes de salir de la Isla fue catalogado como uno de los prospectos con más futuro en el béisbol cubano, detalló que otro asunto abonó sus deseos de marcharse: su llamado al Servicio Militar Activo.

Antes de salir de la Isla fue catalogado como uno de los prospectos con más futuro en el béisbol cubano

Algo que, dijo, no comprendió, ya que recién había llegado de representar a Cuba en el Premundial de la categoría sub-18. A pesar de esto, el jugador –que fue la principal figura entre los lanzadores del equipo cubano en dicha competición– no pudo esquivar la obligatoriedad del trámite y ningún directivo hizo nada para liberarlo de la convocatoria del régimen para servir en las filas del Ejército.

“Me dolió cantidad. Nunca pensé que eso me fuera a pasar en Ciego de Ávila. Cuando estaba en la Serie Nacional me decían que yo era su ‘niño’ y que me tenían mucho aprecio, pero todo eso cambió. Tampoco llegué a recibir el trofeo de ‘Novato del Año’. Todo eso me molestó bastante y fue la clave por la que decidí venir a República Dominicana”, dijo Ponce a Tigres Avileños.

Rememoró que, a finales de agosto, cuando llegó a su provincia procedente del evento internacional donde representó a Cuba, no fue recibido por ningún dirigente del deporte en Ciego de Ávila, ni tampoco lo buscaron más adelante para felicitarlo por su actuación. Lo que resultó desagradable para él y para toda su familia.

De momento, sigue entrenando en República Dominicana mientras llega el siguiente período de firmas para unirse a las Grandes Ligas

El joven de 18 años impactó en la 63 Serie Nacional del Béisbol cubano, en la que obtuvo ocho éxitos y dos derrotas. Sin embargo, lo más relevante fue el promedio de carreras limpias del diestro, ya que los 2.15 que alcanzó lo convirtieron en el líder de este apartado. En 71 innings registró 43 ponches con una recta de entre 85 y 88 millas por hora y se caracterizó por pitcheos rompientes de primer nivel, con cambios y bolas rápidas.

Ahora, en República Dominicana, el atleta busca una oportunidad para unirse a un equipo de las Grandes Ligas de Estados Unidos (MLB). Por lo que estará entrenado en la prestigiosa Baseball Academy Chiqui Mejías de Bonao mientras llega el siguiente período de firmas, en enero de 2025.