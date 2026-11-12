El portero de la selección cubana de balonmano rompe el silencio tras quedarse en Canadá

Matanzas/Varios aficionados del balonmano recordarán el pasado primero de noviembre como el día en que Cuba selló su clasificación a su segundo Mundial Sub 21 de 2027, al vencer 38-30 a México en la final del Trofeo Junior de IHF para Norteamérica y el Caribe, pero para Luis Alazales ese día fue algo más: cambió su vida para siempre.

El portero cubano de 20 años se cansó de atajar remates a los mexicanos, pero tras el partido y la celebración del título y la clasificación mundialista, prosiguió su plan para quedarse en Quebec, Canadá: “Al regresar al hospedaje ya tenía las maletas preparadas porque nos teníamos que ir para el aeropuerto, y al frente de mi cuarto había una puerta de salida. Aproveché que mi compañero de habitación había salido y me fui al instante. De allí fui para una iglesia que quedaba cerca”, cuenta a 14ymedio.

La selección cubana arrasó en el mencionado evento. Iniciaron la fase de grupos con triunfos de 32-28 sobre Estados Unidos y un 33-21 sobre Puerto Rico, además de un empate 38-38 ante Canadá. Luego, en semifinales, se impusieron 28-24 ante Guadalupe, para después derrotar al conjunto azteca. Para Luis Alazales, se trató de su cuarto evento internacional y quizás su mejor actuación individual.

“Al regresar al hospedaje ya tenía las maletas preparadas porque nos teníamos que ir para el aeropuerto, y al frente de mi cuarto había una puerta de salida"

Con apenas 16 años, el artemiseño de 1,87 metros había estado en el Mundial Sub 21 de 2023, celebrado en Alemania y Grecia. A pesar de su juventud, no se amilanó y atajó ocho de 26 remates recibidos, para un 31% de efectividad. En 2024, estuvo en el Trofeo Junior IHF para Norteamérica y el Caribe con sede en México, en el que Cuba obtuvo su clasificación al Mundial Sub 21 Polonia 2025, pero el equipo de la Isla no asistió a la cita por falta de presupuesto. El pasado año, Alazales volvió a representar a la Isla en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, donde atajó para un 26% de efectividad tras 44 paradas a 171 remates.

“Antes de salir de Cuba, contemplaba la posibilidad de desertar debido a ciertas circunstancias personales. No obstante, decidí anteponer mi deber de participar en el torneo completo. Mi meta era cumplir con mi trabajo y alcanzar la medalla de oro para el pueblo de Cuba, mi familia y mis compañeros, quienes se esfuerzan día a día. Tenía que responderle al equipo en la competencia antes de tomar cualquier decisión, porque esos muchachos son como mis hermanos”, explica Luis.

La prioridad inmediata de Alazales será obtener un estatus legal en Canadá. Más adelante, para integrarse al balonmano de ese país, lo más probable es que su nuevo club tenga que negociar su transfer con la Federación Cubana. Así está establecido por las regulaciones internacionales de este deporte en estos casos.