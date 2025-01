La prensa oficialista señala a Las Tunas de “dejar mal parada a la pelota cubana” en la Serie de las Américas

La Habana/Curazao sacudió 15-2 a los Leñadores de Las Tunas, que representan a Cuba en la Serie de Béisbol de las Américas, con sede en Nicaragua. Ante el catastrófico resultado, el medio oficialista Granma publicó que el equipo de la Isla fue “maniatado” (inmovilizado en lo deportivo) y esta actuación “deja muy mal parada a la pelota cubana, sea el torneo que sea”.

Los dirigidos por Abeysi Pantoja, según el mismo medio, sucumbieron ante peloteros que ya doblaron por la esquina del estrellato. Sin embargo, en el equipo de Curazao “tienen la sabiduría y el oficio” por su participación en equipos de las Grandes Ligas de EE UU, además de que algunos actualmente juegan en la Ligas Menores.

La pelota cubana está en crisis y Cubadebate también reconoció que ante Curazao a los cubanos no les funcionó nada. En la línea ofensiva apenas logró tres jits, los lanzadores de Las Tunas permitieron 16 imparables. “Así no se puede vencer en el béisbol”, subrayó la misma edición.

“Los pitchers aceptaron 15 inatrapables y, para colmo, también falló la defensa, no solo por los dos errores, sino también porque no llegaron soluciones ante lances que no comprometían”, resumió Granma.

El analista deportivo Juan Carlos Guerra Alonso, JuanK, en Por la Goma, reiteró que este mal momento de la pelota cubana “mucho tiene que ver la política asfixiante y obsoleta de quienes dirigen y mueven los hilos de la pelota cubana: los de arriba, los de en medio, y aquellos que ‘fantasmalmente’ deciden desde el anonimato de un buró”.

Nicaragua superó a Cuba en su debut en la Serie de Béisbol de las Américas. / Jit

JuanK precisó que “no se puede tener buenos rendimientos sin jugar béisbol. No se puede vivir en ‘Saturno’ queriendo competir en ‘la Tierra’”. Recordó que los peloteros cubanos llevan un invierno sin jugar y ante resultados como ante Curazao, “estamos perdiendo la credibilidad y el respeto que nuestra historia nos otorgó”.

La primera derrota de Cuba ante Nicaragua dejó dudas en algunos aficionados y acusaciones en otros. “La Isla le hizo un favor a Managua, hubo amaño”, aseguró a 14ymedio José Pablo, un asiduo a los estadios del país centroamericano. “No me cabe la menor duda, esa recua de chanchos borrachos que integran la selección (de Nicaragua) jamás podría ganarle a los cubanos por las buenas, por más deserciones que hayan tenido y ni estando aquellos amarrados y vendados”.

El béisbol en Nicaragua también está en “declive”. De acuerdo con un reportaje de La Prensa, pese a la inversión 4.000 millones de córdobas destinada a la “construcción de 13 estadios y la remodelación de otras 24 instalaciones deportivas”, la afición se ha ausentado de los inmuebles.

Según el periodista deportivo Pablo Fletes una de las causas es la “calidad de la competencia” local ocasionada por un campeonato que reúne a 20 equipos. La “saturación” ha generado el desinterés de los aficionados. En tanto, el cronista deportivo Edgard Tijerino, comentó que el béisbol nacional ha quedado rezagado en el contexto internacional, por lo que “ha quedado fuera de eventos como el Clásico Mundial y el Premier 12.

Curazao suma tres triunfos y lidera la Serie de Béisbol de las Américas. Le siguen Nicaragua y Águilas Metropolitanas, ambos empatados con dos juegos ganados y uno perdido. Cuba y Club Daom marchan igualados en la cuarta y quinta plazas con un triunfo y dos derrotas. Al fondo se encuentra Caimanes de Barranquilla (Colombia) con tres tropiezos consecutivos.