Los pronósticos triunfalistas fallidos sobre el deporte en la Isla

Soñar es algo maravilloso y, para hacerlo, cada uno se vale de lo que puede, a veces de la esperanza, a veces de la fantasía. Antonio Becali, presidente del Instituto Deportivo Cubano, utiliza para soñar algo sorprendente, que parece muy alejado de las veleidades oníricas: el análisis científico basado en datos completamente objetivos.

Sin duda, ese parece un método más creíble para hacer pronósticos que la borra en el fondo del café, las cartas de Tarot, el vuelo de los pájaros o la bola de cristal. Pero desgraciadamente la realidad también se le pone terca a este racional funcionario.

No hace un mes que Becali afirmaba, refiriéndose a los inminentes Juegos Regionales de Barranquilla: "En un escenario similar al de otros Centroamericanos, hemos efectuado un estudio científico para saber dónde estará el compromiso fundamental por deportes y consideramos que la delegación debe estar por encima de las 115 preseas de oro, cifra que bastaría para liderar el medallero".

La realidad fue que se obtuvieron 102 y el ganador, México, consiguió 30 medallas doradas más. Ante una pregunta sobre su error de cálculo, el funcionario puso énfasis en el "carácter científico" de los pronósticos. "Siempre hacemos estudios del contrario, con comisionados, entrenadores y colectivos técnicos", añadió.

Antonio Becali utiliza para soñar algo sorprendente: el análisis científico basado en datos completamente objetivos

"No podemos decirle al pueblo un resultado basado en la intuición", argumentó. "No dijimos que ganaríamos por tener una visión triunfalista, sino todo lo contrario: hicimos un análisis científico". El funcionario no tuvo en cuenta que siempre hay gente con buena memoria sobre el rendimiento deportivo de Cuba en el pasado.

Este guerrero de los números y las estadísticas ya había predicho científicamente que Cuba ocuparía el segundo lugar en los Panamericanos de Toronto en 2015, y ocupó el cuarto. Después intentó profetizar otra cosa: la pizarra electrónica del Latino, una valiosa donación de Samsung, iba a estar lista en la segunda fase de la pasada temporada beisbolera. Tampoco fue así.

Cualquier otro se hubiera rendido, pero la realidad no puede nada contra los visionarios de raza como Antonio Becali. Ahora, después de otro salto al futuro, ha regresado para subirnos el ánimo: "Desde hoy ya tenemos que empezar a soñar con los Juegos Panamericanos para rescatar el segundo lugar que se perdió en Toronto. Las posibilidades de recuperarlo son reales", aseguró.

La enorme distancia que hay de un segundo lugar en los Centroamericanos 2018 a un segundo lugar en los Panamericanos 2019, no parece impresionar mucho al férreo analista científico

Un ejemplo de la supuesta objetividad de Antonio Becali son sus recientes palabras en relación al bajo rendimiento de la selección cubana de pelota en los últimos meses: "Con el béisbol ya se viene trabajando. Se hizo una Serie Especial que fue muy criticada y que dio resultado. Muchos pensaron que iban a llegar cansados y no fue así". Suficiente.

La enorme distancia que hay de un segundo lugar en los Centroamericanos 2018 a un segundo lugar en los Panamericanos 2019, no parece impresionar mucho al férreo analista científico que yace dentro de este funcionario, pese a que en este último evento jugarán selecciones como las de Estados Unidos, Canadá, México y Brasil.

Lo único que ha hecho Cuba después de ganar los Panamericanos de La Habana de 1991, de la gran actuación en lo Juegos Olímpicos de 1992 y de la victoria en lo Centroamericanos de 1993 ha sido retroceder. Eso pertenece a la realidad, no a los números que nos pueden hacer soñar.

A menos de un año de la cita hemisférica en Lima, ya se inicia una mágica inyección de números y estadísticas y se preparan los abanderamientos más sólidos y las juramentaciones más patrióticas, aparte de un vigoroso seminario para todos los entrenadores de equipos nacionales donde se les proveerá de indicaciones y estrategias.

Cabe preguntarse el porqué de tantas protestas y tanto asombro si no se cumplen los planes de medallas y trofeos que hacen las eminencias científicas del deporte cubano

Cabe preguntarse el porqué de tantas protestas y tanto asombro si no se cumplen los planes de medallas y trofeos que hacen las eminencias científicas del deporte cubano. Los planes económicos se incumplen todo el tiempo y nadie forma tanto alboroto. Hablando del béisbol, el actor Luis Alberto García escribió en Facebook que "el equipo criollo, que este año lo ha perdido todo, también merecería perder la Comisión Nacional que lo dirige".

Ojalá eso resolviera algo, pero no es difícil pronosticar matemáticamente que con otros Higinios no habrá ya una recuperación verdadera, como tampoco con otros Becalis en los deportes que también hacen agua. Los atletas seguirán siendo una soldadesca deportiva manejada por ese puñado de sargentos arrogantes, populistas y vividores.

En verdad, ellos no definen la política deportiva del Estado, son solo quienes la ponen en práctica repitiendo que, como dijo el compañero Fidel, "para el honor, medalla de oro", y se sienten muy cumplidores con el simple logro de que, luego de estos Centroamericanos, la delegación haya regresado completa y no se les haya quedado ni el escudo.

