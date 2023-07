El régimen cubano prohíbe usar el himno y la bandera al boxeador Robeisy Ramírez en Japón

El boxeador cubano Robeisy El Tren Ramírez no podrá presentarse en su pelea en Japón, este martes, con el himno del país que lo vio nacer y del que huyó en 2018. Según ha denunciado el propio atleta en sus redes sociales, la embajada de Cuba en Japón contactó a la televisora que transmitirá el evento, que tendrá lugar en Ariake Arena de Tokio y en el que El Tren defenderá su título de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo ante el japonés Satoshi Shimizu, para prohibir que sonara el himno patrio. Es, dice el boxeador, "un vil intento de intimidación".

"Soy un hombre libre", clamó Ramírez, doble campeón olímpico (Londres 2012 y Río de Janeiro 2016), quien cuenta que le ofrecieron o que sonara el himno de EE UU o ninguno. "No voy a entrar con el himno de Estados Unidos", respondió molesto el boxeador, que no dio crédito a que la promotora asiática aceptara la imposición. "Si no entro con el de Cuba, entro sin himno. Es mi Patria, ¡qué falta de respeto!".

El púgil agradece que EE UU le abriera las puertas para seguir su carrera, pero explica que no usará el himno estadounidense porque "no es lo que yo represento". En peleas profesionales, los organizadores usan los himnos del país del que son originarios los combatientes, aunque no es obligatorio. A la página de Facebook Boxeo Cubano, subrayó que lo que "más le jode es que en Japón hay 12 o 15 tracatanes y gordos viviendo la vida, que no le importa lo que está pasando el cubano en la calle, que, literal, está viviendo de lo que le manda la familia de fuera".

🚨indignación total. Compartan este vídeo por todos lados, que el mundo vea todo lo que hace la dictadura castrista y el sistema comunista. El boxeador cubano @RobeisyRamirez este próximo 25 de julio tendrá una pelea para defender su título mundial en Japón, el régimen castro… pic.twitter.com/tVFRoI2uRC — Marcel (@Marcel_305) July 24, 2023

El atleta, natural de Cienfuegos, arremetió contra el régimen, que, asegura, lo persigue desde que decidió, hace cinco años, hacer carrera fuera de la Isla. Me exigieron que no usara la bandera cubana en mi uniforme ni en ningún otro lado.

El boxeador de 26 años advirtió que lejos de "callarlo" con este tipo de amedrentarlo lo "han motivado más para alcanzar el éxito y seguir alzando la voz y clamando por la libertad de mi patria. Ahora más que nunca, ¡Patria y Vida!"

El entrenador del joven, Ismael Salas, también se unió a las protestas tras el boicot del oficialismo: "Eso es una falta de respeto de la Embajada cubana. Eso es para que todo el mundo entienda lo que es el comunismo y por qué yo estoy en contra de todos esos comunistas".

Por su parte, el colaborador de Pelota Cuba USA, Yordano Carmona, calificó de "increíble" que los "tentáculos de la dictadura cubana" llegarán hasta Asia.

Ramírez dice que en 2018 tomó la mejor decisión. En ese momento era salir "para no quedarme nada más por hacer como amateur, la principal razón de mi decisión fueron todos los problemas que pasaron con los directivos del boxeo y del Inder, que ya los venía arrastrando, pero cada día eran más fuertes", declaró a Play-Off Magazine. "A mí lo que me quedaba era salir o irme para Cienfuegos a sobrevivir como pudiera".

