Subastan en EE UU otras dos medallas de deportistas cubanos

La Habana/La medalla de plata que conquistó el boxeador cubano Yankiel León Alarcón en los Juegos Olímpicos en Pekín 2008 fue subastada en 12.104 dólares por la casa RR Auction, ubicada en Boston (EE UU). En el portal de la empresa también se indica que la presea de segundo lugar que consiguió uno de los integrantes del equipo de béisbol de la Isla en Sidney 2000 –del que no se revela el nombre– se vendió en 8.640 dólares.

RR Auction se queda con un monto de entre el 10% y 15% de la subasta. por lo que lo obtenido por reconocimiento de León Alarcón fue de 10.288 dólares. La del pelotero salió en 7.344 dólares netos.

La medalla del boxeador tiene, entre otras características, incrustaciones de jade, con dimensiones de 70 milímetros y un peso de 186 gramos. La presea es de Medal Design Group, Academia Central de Bellas Artes de China, Elena Votsi. Mientras que la del pelotero, es una obra de Wojciech Pietranik y Brian Thompson, que fue fabricada por la Real Casa de la Moneda de Australia. En el anverso muestra una "Victoria Sentada" con el Coliseo al fondo.

RR Auction se queda con un monto de entre el 10% y 15% de la subasta. por lo que lo obtenido por reconocimiento de León Alarcón fue de 10.288 dólares.

En la puja no hubo interés por las medallas que ganó la judoca cubana Idalys Ortiz en los Juegos Olímpicos de Río 2016,que fue tasada en 20.000 dólares, mientras que por la de Tokio 2020 se esperaba conseguir 30.000 dólares.

En RR Auction, fundada por Bob Eaton en 1976 son una constante las subastas de preseas de boxeadores, voleibolistas y beisbolistas cubanos. Sin embargo, por políticas internas no se hace público si los objetos de las subastas son de los atletas o de coleccionistas.

Los galardones conseguidos en JJ OO por cubanos han sido vendidos hasta en más de 80.000 dólares, como fue la primera medalla de oro del boxeador Roniel Iglesias, conquistada en Londres 2012, que alcanzó la cifra de 83.188 dólares en enero de 2024.

Las medallas han servido a los atletas cubanos para sobrevivir. En la Isla una gloria deportiva percibe 7.690 pesos (alrededor de 20 dólares). La irrisoria cantidad ha llevado a desprenderse de sus logros, como sucedió en 2023 con el doble campeón olímpico de boxeo Mario Kindelán, quien vendió el oro conseguido en Sidney 2000 porque “no tenía prácticamente nada para comer” ni para “mantener” a sus hijas.

Kindelán aceptó que era preferible entregar sus títulos a cambio de “un televisor o un frigo (refrigerador)”. El mismo atleta reveló que recibía mensualmente 7.400 pesos (27 dólares al cambio del mercado informal de divisas en ese momento) por su condición de campeón olímpico, lo que “no alcanzaba para comprar caramelos para sus hijos ni tenía la seguridad de comer”.