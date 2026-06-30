Un talento del fútbol cubano aterriza en Panamá

Matanzas/El futbolista cubano Didier Reinoso Bodoque aterrizó en Panamá este domingo, 28 de junio, para unirse al Veraguas United FC de la Primera División de ese país. Según informaciones obtenidas por 14ymedio, tiene contrato de un año y se espera su incorporación al primer equipo.

Bodoque, como se le apoda, es un habilidoso jugador zurdo nacido en 2007, con capacidad para desempeñarse como extremo y mediapunta. Destaca, además, por su buen regate, visión de juego y remate de larga distancia. Con su natal Habana, se tituló en campeonatos nacionales de categorías menores y mayores, sin embargo, el mayor peso de su currículum viene de sus actuaciones con selecciones nacionales cubanas.

Con Cuba sub-17, participó en el Premundial de la categoría celebrado en Guatemala en 2023, donde sumó tres goles en ocho disparos, con una asistencia, ocho pases claves y siete faltas recibidas en 351 minutos correspondientes a cuatro partidos. Al año siguiente, volvió a vestir la camiseta de los Leones del Caribe en el Premundial sub-20 con sede en México. De ese evento, se recuerda que Reinoso anotó el gol decisivo en la tanda de penaltis de cuartos de final ante Honduras para definirla con marcador de 5-3 tras un 1-1 en tiempo reglamentario. Dicho penal valió la clasificación al Mundial sub-20 Chile 2025, porque al alcanzar las semifinales Cuba obtuvo uno de los cuatro boletos disponibles a la cita mundialista, en la que Reinoso también vio minutos.

Aunque Bodoque tuvo ofertas para ir al fútbol europeo, su entorno se inclinó por esta opción en Panamá para que el jugador complete su formación en una liga de nivel intermedio. De paso, el joven atacante cubano buscará fortalecer su físico. Es representado por la agencia IDUB Global, misma que maneja a exponentes de renombre como el mediocampista español del Arsenal Martin Zubimendi, y al internacional cubano Jorge Aguirre.