La temporada más cubana del Pisa SC en la Serie A del fútbol italiano

Los jóvenes Francesco Coppola y Brando Bettazzi, ambos nacidos en Italia y de madre cubana, han recibido varias convocatorias en la campaña para la copa y la liga

Matanzas/Los jugadores Francesco Coppola y Brando Bettazzi, ambos nacidos en Italia y de madre cubana, han recibido varias convocatorias con el primer equipo del Pisa SC para la Copa Italia y la presente edición de la Serie A, el máximo nivel del fútbol italiano.

La temporada del Pisa SC no está para fuegos artificiales. Tras un meritorio ascenso conseguido en la anterior campaña, el equipo está en posiciones de descenso en la presente campaña.

En la plantilla aparecen veteranos conocidos como el internacional colombiano Juan Cuadrado y el ex Real Madrid Raúl Abiol. Sin embargo, una oleada de lesiones también ha servido para que el entrenador Alberto Gilardino –ex delantero del AC Milan y de la selección de Italia que fue campeona del Mundial de 2006– ponga sabor cubano sobre la cancha.

En el caso de Francesco Coppola viene de una familia bastante deportiva. Sus hermanos mayores, Domenico y Alessandro, también han estado vinculados al fútbol. Francesco estuvo en las inferiores de la Juventus entre 2019 y 2022, a donde llegó precedente del Torino. No obstante, es en las formativas del Pisa SC donde el ahora central de 20 años y 1,95 metros ha logrado su mayor progreso.

Es en las formativas del Pisa SC donde el ahora central de 20 años y 1,95 metros ha logrado su mayor progreso

En la temporada 2023-2024, el joven se hizo indispensable en la escuadra Sub-19, y en la 2024-2025 lo mandaron cedido al Vis Pesaro de la Serie C para que ganara espuela entre mayores. Fue titular en 35 partidos de la tercera división italiana con tres goles, con lo que demostró estar listo para empeños profesionales más complicados. El Pisa lo había convocado a más de un partido en Serie B y Serie A, pero el debut en la principal categoría del calcio no le fue posible hasta la reciente semana. El 6 de enero, Coppola fue titular y jugó los 90’ minutos en la derrota 0-3 ante el Como, y el sábado 10 entró al campo al 90+4’ en el 2-2 ante Udinese. Sin duda, pasos muy importantes para su carrera.

Por otra parte, Brando Bettazzi es un mediocampista ofensivo, zurdo, de 18 años, de madre habanera y gran capacidad física. En su currículum exhibe un paso de seis años por las inferiores del Empoli. Luego, en 2021, inició en el Margine Coperta amateur, hasta que, en 2023, lo fichó el Pisa para su conjunto Sub-17. De 2024 a la fecha ha jugado 38 partidos con la Sub-19 de su actual club en Primavera 2, en los que ha anotado cinco goles y ha hecho méritos para ser llamado al primer equipo. Todavía Gilardino no lo hace debutar en Serie A. En liga le ha tocado ver los partidos desde la banca. Sin embargo, le dieron 9’ minutos con el equipo grande el pasado 25 de septiembre en Copa Italia, en la derrota 0-1 ante el Torino.

Coppola y Bettazzi son elegibles para representar a la Selección de Cuba porque sus madres nacieron en suelo cubano. Así lo establece el actual reglamento del fútbol mundial. Cuba, como se ha reportado, ha flexibilizado las convocatorias a la absoluta de jugadores nacidos en el extranjero. No obstante, en los casos de Francesco y Brando, el roce con el alto nivel a temprana edad puede alimentarles más el sueño de representar a su tierra natal.