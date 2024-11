Tres peloteros cubanos se fugan dos horas antes de un juego en México

La Habana/Cuba llegó este miércoles al estadio mexicano Coloso del Pacífico, en Tepic (Nayarit), sin tres de sus peloteros. Dos horas antes de que el equipo de béisbol abordara el ómnibus que los trasladaba, Branlis Rodríguez, Over Cremet y Alexis Varona “se ausentaron de la concentración”, informó el periodista Francys Romero.

Hace unas semanas, un comité de las Grandes Ligas estadounidenses acreditó que ese estadio mexicano cumplía con todos los requisitos para realizar competencias profesionales internacionales, recordó Swing Completo.

Acompañado del fantasma de las fugas, Cuba sufrió una derrota 1-9 ante México en el juego de exhibición de este miércoles. Los 18 peloteros iban escoltados por tres entrenadores y otros tres integrantes de apoyo, que no sirvieron para impedir la huida. Al frente de la delegación estuvo Ángel Ortega, director de Granma en la última Serie Nacional, y lo acompañaron los entrenadores Guillermo Carmona, de Industriales, y Abeicy Pantoja, de Las Tunas, además de Jorge Hierrezuelo, Jesús Bosmenier y Carlos Marín.

La Federación Cubana de Béisbol determinó conformar un equipo alternativo debido a que el nacional se encuentra en Taiwán de cara al torneo Premier 12, que se celebrará entre el 13 y el 18 de noviembre en Japón, Taiwán y México.

Inicio del partido entre México y Cuba en el estadio Coloso del Pacífico. / Facebook/Por la Goma

Los atletas llegaron a México el pasado martes y un día después debían tener el equipaje listo, antes de abandonar el hotel, para regresar a la Isla nada más terminara el partido ante los aztecas.

El receptor Alexis Varona fue parte del equipo de cuadro que convocó Ortega. En esa misma posición fueron llamados William Saavedra, Yunier Mendoza, Osvaldo Abreu, Yunier Rondón y Jeison Martínez.

En mayo pasado, el espacio en Facebook Por la Goma destacó a Varona como uno de los “mejores segundas bases” de la Serie Nacional. “Ha defendido más de una posición, incluso en los jardines también ha incursionado, es decir, un pelotero muy útil en cualquier equipo”, señaló.

El jardinero Over Luis Cremet “tuvo un año de lujo” en la pasada Serie Nacional, según el portal All In 1 Deportes. “Es un slugger –bateador– natural, uno de los pocos que tiene la provincia de Guantánamo”, subrayó. El guantanamero tenía acompañantes de posición en el equipo que llegó a Tepic a Frederich Cepeda, Dennis Laza, Yaser Julio González y Ariel Hechavarría.

Branlis Rodríguez se encontraba entre los cinco lanzadores convocados por Ortega. Los otros fueron Dani Betancourt, Randy Cueto, Armando Dueñas y Alberto Pablo Civil. El zurdo fue pieza importante del equipo Pinar del Río que perdió la Serie Nacional ante Las Tunas.