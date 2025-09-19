El triplista cubano Pedro Pichardo gana el oro en el Mundial de Atletismo para Portugal

“¿Quién es el mejor, baby?", dijo el portugués de origen cubano Pedro Pablo Pichardo tras saltar 17,91 metros y conquistar la medalla de oro Tokio 2025.

El bronce fue para el guantanamero Lázaro Martínez con un salto de 17,49 metros

La Habana/“¿Quién es el mejor, baby? ¿Quién es el mejor?”. El portugués de origen cubano Pedro Pablo Pichardo envió un mensaje a su compatriota, el ahora triplista español Jordan Díaz, ausente por lesión, tras conseguir este viernes un salto de 17,91 metros en su participación en el Mundial de Atletismo. Medalla de oro en Tokio para el atleta que se fugó en 2017.

La ausencia de Jordan Díaz no permitió volver a ver sobre el foso al español y al portugués como en los Juegos Olímpicos de París y el Europeo de Roma en junio de 2024, donde la rivalidad fue notoria.

“Pichardo no deja de ser un fabuloso competidor”, publicó el diario deportivo Marca. “Ese brinco honró la disciplina para situar al campeón en la órbita de los 18 metros, la barrera que separa a los buenos de los súper clase. Ya era de noche en Tokio, la ciudad en la que hace años se proclamó campeón olímpico (17,98)”, agregó.

Una jornada en la que el guantanamero Lázaro Martínez se llevó el bronce con una marca de 17,49 m, que iguala su mejor registro. La plata fue para el italiano Andrea Dallavalle (17,64 m).

Lázaro Martínez consiguió su mejor registro de la temporada 17,49 metros y se quedó con el bronce en el Estadio Nacional de Tokio. / Jit

En su intento por quedar entre los mejores, Martínez se hizo daño en la pierna izquierda. Para el guantanamero la marca es un aliciente, “este año no estaba encontrándose a su mejor nivel y no llegaba a los 17 metros desde el mes de febrero”, subrayó la revista Olympics. Además, lo hizo un día después de que Leyanis Pérez se proclamara campeona mundial en femenino.

La Isla “se supera en Tokio, Lázaro sigue en el podio y al triple habrá que seguir diciéndole Cuba”, resumió el medio especializado Deporcuba.

Pichardo retorna a la cima del podio después de tres años, cuando lo consiguió en Eugene (EE UU). El triplista de 31 años ha mostrado un desarrollo impresionante desde que rompió con el régimen.

En ocho años ha conseguido nueve medallas en eventos internacionales: en los Juegos Olímpicos se llevó el oro en Tokyo (2020) y la plata en París (2024). Otras dos preseas doradas en los campeonatos europeos en pista cubierta de Toruń (2021) y Estambul (2023). Un segundo lugar en el campeonato mundial en pista cubierta en Belgrado (2022). En el campeonato europeo ha logrado oro en Múnich (2022) y plata en Roma (2024).

Defendiendo a Cuba, Pichardo conquistó los Juegos Panamericanos en Toronto (2015). Además de dos platas en los campeonatos mundiales de Moscú (2013) y en Pekín (2015). Un bronce en el campeonato mundial en pista cubierta en Sopot (2014).