Venezuela celebra el triunfo ante Japón en el Mundial de Béisbol y su pase a Los Ángeles 2028

Venezuela jugará la semifinal este lunes ante Italia, que dio la otra sorpresa de la jornada al sacar del camino a Puerto Rico

Ciudadanos y políticos, tanto chavistas como opositores, festejan con mensajes a través de redes sociales

Caracas/Venezuela entera continuó celebrando este domingo su victoria el día anterior en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 ante Japón, así como su pase directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, con mensajes en redes sociales de ciudadanos y políticos, tanto chavistas como opositores.

En X, la líder antichavista y premio nobel de la paz María Corina Machado dijo: “¡Esto es Venezuela! Nuestra querida selección de béisbol se impuso anoche ante el campeón Japón y ahora va contra Italia en las semifinales del Clásico Mundial. ¡Qué orgullo, muchachos! Todo el país con ustedes”.

El ex diputado opositor Juan Pablo Guanipa, estrecho aliado de Machado, también expresó su orgullo y afirmó que la selección “ha demostrado lo que es ser venezolanos”.

“Con su esfuerzo, trabajo y talento le han dado al país una alegría que va a quedar en la historia. Venezuela ha derrotado al vigente campeón del Clásico Mundial de Béisbol. Son unos héroes. Ahora vamos por el pase a la final. ¡Viva Venezuela!”, escribió en X.

El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, dijo que el triunfo “no es solo un marcador, es una caricia al alma de cada venezolano”

El canciller Yván Gil felicitó al equipo, mientras que el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, dijo que el triunfo “no es solo un marcador, es una caricia al alma de cada venezolano que sueña con ver a su bandera en lo más alto”.

“En los momentos de tormenta, es cuando más brilla la casta de nuestra gente. Gracias a nuestra selección de béisbol por recordarnos de qué estamos hechos: de garra, de talento y de una fe inquebrantable”, añadió.

El Comité Olímpico Venezolano (COV) aseguró en una nota de prensa que el béisbol del país hizo que el 14 de marzo de 2026 “sea un día histórico para el deporte nacional, asegurando su primera aparición en Juegos Olímpicos”.

Venezuela ganó 8-5 y dio el batacazo en el Clásico al eliminar al Japón de Shohei Ohtani

Este sábado, Venezuela ganó 8-5 y dio el batacazo en el Clásico al eliminar al Japón de Shohei Ohtani, y jugará la semifinal este lunes ante Italia, que dio la otra sorpresa de la jornada al sacar del camino a Puerto Rico.

La VI edición del Clásico Mundial de Béisbol tendrá un nuevo campeón al ser apeado el equipo japonés, que se impuso en el torneo de 2023 y es el máximo ganador del certamen con tres conquistas.

Venezuela es semifinalista por segunda vez, tras la edición de 2009 cuando cayó ante Corea, y este sábado no solo tumbó a uno de los máximos favoritos en el LoanDepot Park de Miami, sino que logró su pase directo a Los Ángeles 2028.

El otro billete por América lo alcanzó República Dominicana.