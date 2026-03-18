Venezuela hace historia en Miami y conquista su primer Clásico Mundial ante EE UU

Venezuela venció en Miami a la novena de Estados Unidos por 3-2

Delcy Rodríguez anuncia día de júbilo, mientras Edmundo González Urrutia y María Corina Machado aseguran que el título "es un regalo" para el país

Miami/Venezuela se consagró como la mejor selección de béisbol del planeta tras vencer en Miami a la novena de Estados Unidos por 3-2 y conquistar su primer Clásico Mundial de Béisbol, impulsado por un doble de Eugenio Suárez en la novena entrada, cuando el marcador estaba empatado a 2.

El batazo de Suárez, que llevó a Javier Sanoja a base, rubricó una victoria que comenzó con las anotaciones de Salvador Pérez, en la tercera entrada, y de Wilyer Abreu, en la cuarta, mediante un jonrón.

Aunque Bryce Harper igualó el partido a 2 con otro cuadrangular en la octava entrada, Venezuela se recompuso inmediatamente ante un estadio repleto de aficionados venezolanos, y asestó a EE UU su segunda derrota consecutiva en la final, después de que cayera contra Japón en 2023 por 2-3.

El jonrón de Harper fue el único borrón de una actuación casi perfecta de los lanzadores venezolanos, liderados por el titular Eduardo Rodríguez.

El jonrón de Harper fue el único borrón de una actuación casi perfecta de los lanzadores venezolanos

Los lanzadores estadounidenses no se quedaron lejos de esas cifras, concediendo únicamente 6 hits a los venezolanos, aunque cada uno de ellos resonaba como una victoria en el LoanDepot Park de Miami, que por momentos parecía hallarse en Caracas.

Pese a tratarse de su primera final del Clásico Mundial, el combinado venezolano no tardó en sacar el colmillo mostrado en partidos anteriores, y sumó un 'hit' de Ronald Acuña Jr. en el primer lanzamiento del encuentro.

Seis victorias y una derrota –ante República Dominicana en la fase de grupos– es el balance de Venezuela en este Clásico Mundial. Antes del triunfo de este martes se deshizo de Japón (8-5) en cuartos de final y de Italia en semifinales (4-2).

El triunfo de la selección fue tema de conversación de la clase política en el país. La líder opositora y premio nobel de la Paz, María Corina Machado, celebró la victoria: “¡Somos campeones del mundo! Qué orgullo ser venezolana; gracias, muchachos”, publicó la dirigente en un mensaje en X, con emojis de la bandera venezolana y otros similares a las arepas, comida típica venezolana.

Asimismo, Vente Venezuela (VV), el partido que dirige la opositora, celebró el triunfo venezolano y aseguró que demuestra que los venezolanos son “indetenibles”.

Vente Venezuela (VV), el partido que dirige la opositora, celebró el triunfo venezolano y aseguró que demuestra que los venezolanos son “indetenibles”

“Hoy llegamos a la cima del béisbol; con mística, disciplina y excelencia. Esta victoria es la prueba (de que) los venezolanos somos indetenibles”, afirmó.

Los partidos opositores Voluntad Popular y Primero Justicia también celebraron con mensajes en X declarando a Venezuela campeón del torneo.

El líder opositor Edmundo González Urrutia dijo este miércoles que el triunfo de la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol fue un regalo para su país y pidió que esta alegría sea “una referencia”.

“Gracias al equipazo venezolano por ese regalo. Por permitirnos celebrar, por darnos un respiro, por recordarnos lo que somos. Y también lo que podemos volver a ser”, indicó el exembajador en una publicación en X.

“Que este sentimiento nacional nos acompañe también en lo que viene”, añadió.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la declaración de día de júbilo no laborable

Ante este hito, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la declaración de día de júbilo no laborable para este miércoles en el país petrolero para que la juventud salga a “las calles, a las plazas, a los parques y a las canchas, a festejar”.

En su cuenta de Telegram, Rodríguez aseguró que todo el país está “demasiado feliz” y dijo querer “agradecer y abrazar” a los integrantes de la selección venezolana.

Tras este anuncio de la mandataria, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, informó en un comunicado publicado en Telegram sobre la suspensión de las actividades escolares en todas las instituciones del país para este miércoles, 18 de marzo.

El festejo por la primera clasificación a la final de un Clásico Mundial de Béisbol unió a los venezolanos, que, sin distingo de inclinación política o cargo, se sumaron a las felicitaciones. Incluso, apenas terminó el encuentro, miles de venezolanos ya celebraban en las calles de Caracas y otras ciudades la victoria, que fue transmitida en pantallas gigantes en distintas plazas de la capital.

Gritos, aplausos, música y grupos de percusión se escucharon en distintos puntos de la capital

Gritos, aplausos, música y grupos de percusión se escucharon en distintos puntos de la capital, como la plaza Francia en el este y la plaza de los Museos en el oeste, donde las alcaldías organizaron eventos para que la población viera en vivo el juego, disputado en el estadio LoanPark.

“Merecemos esta victoria para demostrarle al mundo que somos verdaderamente gente de bondad, de amor y de calidad de juego, que no somos los que nos están pintando en el extranjero”, dijo a EFE Gerardo Olivier, profesor de educación física, mientras celebraba la victoria venezolana en la plaza de los Museos.

También poco después del título mundial, el presidente de EE UU, Donald Trump, volvió a sugerir que Venezuela sea un nuevo estado de Estados Unidos. “Statehood” (término que en inglés denota condición de estado de Estados Unidos), publicó el mandatario, en su cuenta de Truth Social.

La reacción del presidente fue una reiteración a su comentario sarcástico del lunes cuando celebró la victoria de Venezuela sobre Italia en las semifinales y dijo: "Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela. Me pregunto a qué se debe esta magia… ¿Estado número 51?”.