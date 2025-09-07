La voleibolista cubana Melissa Vargas da el subcampeonato del mundo a Turquía

Nadie superó el registro individual de la opuesta cienfueguera, pero las italianas se llevaron el oro

Matanzas/La cubana Melissa Vargas se consagró este domingo como subcampeona del mundo con la selección de Turquía, que cayó en un dramático tie break ante Italia en la final del Campeonato Mundial de Voleibol Tailandia 2025.

Los parciales cerraron 23-25, 25-13, 24-26, 25-19 y 8-15, con las turcas ganando el segundo y cuarto set.

La opuesta cienfueguera, de 25 años, fue la máxima anotadora del encuentro con 33 puntos: 28 por ataque, uno en bloqueo y cuatro en servicio. Pese a su exhibición, Italia –con Paola Egonu como figura– fue más efectiva en los momentos decisivos.

El torneo dejó a Vargas en la élite estadística de la competencia: líder en puntos totales (151), líder en puntos por ataque (134, con un 49% de efectividad) y colíder en aces (10). También aportó siete unidades por bloqueo.

Turquía llegó a la final con paso firme. En la fase de grupos barrió 3-0 a España, Bulgaria y Canadá. En octavos repitió 3-0 frente a Eslovenia, y en cuartos y semifinales despachó 3-1 a Estados Unidos y Japón.

Ante las niponas, Vargas firmó una de sus mejores actuaciones al marcar 28 puntos con un 65% de efectividad en ataque. También logró la veintena de unidades frente a búlgaras (20), eslovenas (21) y estadounidenses (21).

Nacionalizada turca en 2021, Vargas debutó con la selección en 2023, año en que conquistó la Liga de Naciones y el Campeonato Europeo. En los Juegos Olímpicos de París 2024 quedó cuarta tras perder en semifinales ante Italia y en el duelo por el bronce frente a Brasil. La plata mundial en Tailandia se suma ahora a su palmarés.