Yandy Díaz: de la prisión, las lanchas y el exilio a los 1.000 hits en Grandes Ligas

Matanzas/Es Yandy Díaz: el pelotero, el hijo de Jorge Díaz, el muchacho que, con 16 años, ya sabía lo que era jugar la Serie Nacional con Villa Clara. El de Sagua la Grande, el que parecía estar allí por ser “hijo de papá”. El que fue interceptado en intentos de salida ilegal de Cuba; el que muchas veces fue abucheado en el Sandino por mala defensa; el que no parecía estar destinado a grandes cosas. El que había firmado con los Guardianes de Cleveland por un bono pequeño. Yandy Díaz: el hombre que acaba de conseguir su hit número 1.000 en las Grandes Ligas del béisbol norteamericano.

La noche de este jueves, los Rays de Tampa Bay derrotaron 8-4 a los Medias Rojas de Boston en su visita al mítico Fenway Park como parte de la temporada regular de la Major League Baseball (MLB). Yandy Díaz pegó dos hits y remolcó una anotación para el conjunto de Florida, pero para el cubano de 34 años, el momento cumbre fue en el noveno inning, cuando castigó un cutter al medio de 91 mph y pegó línea potente al jardín derecho para apuntarse un doble por regla. Con esa conexión, llegó a 1.000 imparables en MLB, el vigésimo nacido en Cuba en lograr semejante cifra en dicho escenario. Una recompensa que requirió de 3.907 comparecencias al bate y 10 años en la mejor pelota del mundo.

Su padre, Jorge Díaz Olano, 'La Araña', había sido el estelar segunda base de Villa Clara que alcanzó cinco finales consecutivas de Serie Nacional

El camino para Díaz no ha sido sencillo. Su padre, Jorge Díaz Olano, La Araña, había sido el estelar segunda base de Villa Clara que alcanzó cinco finales consecutivas de Serie Nacional entre 1993 y 1997. Sin embargo, Jorge intentó probar suerte en el béisbol organizado. Llegó a firmar con los Rangers de Texas, pero no pasó de Clase A avanzada. De 2002 a 2005, Díaz Olano jugó en ligas independientes en Estados Unidos.

El Mundial Juvenil de 2008 prendió en Yandy un deseo de hacer carrera profesional en el extranjero. Había maquinado la posibilidad de quedarse en Canadá durante el evento, pero no lo hizo. En su lugar, regresó a Cuba e integró el equipo de Villa Clara. Participó en tres Series Nacionales entre 2008 y 2011. Jugaba en el campo corto y en la segunda base, con mucho que pulir a la defensa. Sin embargo, al bate mostró gran capacidad para distinguir bolas malas. Esto lo llevó a ganar 66 bases por bolas en 411 comparecencias, y a pesar de solo batear para .271 en el máximo nivel de su país, logró .407 de OBP (porcentaje de embasado). Esa virtud lo acompaña hasta hoy en MLB, donde de por vida exhibe un magnífico OBP de .373, producto de unos 422 boletos negociados.

Díaz había sido detenido en dos intentos de salida ilegal. Esas dos veces cumplió 21 días de prisión

Una madrugada de 2013, una lancha rápida llevó de Holguín a República Dominicana a Yandy Díaz y a su amigo de la infancia Leandro Linares, en un trayecto de 24 horas. Después, fijaron residencia en Haití. Díaz había sido detenido en dos intentos de salida ilegal. Esas dos veces cumplió 21 días de prisión. Ese mismo 2013, Cleveland lo firmó por apenas 300 mil dólares. Tenía 22 años y no había tiempo que perder.

Aunque debutó con Cleveland en la Gran Carpa en 2017, la carrera de Yandy Díaz dio un verdadero giro de cara a la campaña 2019, al ser traspasado a los Rays de Tampa Bay. Allí, tras ser movido a la primera base, ha recibido más oportunidades de juego y ha demostrado ser uno de los mejores bateadores de contacto del negocio. Así lo demuestran sus rankings de average en la Liga Americana en los últimos años: undécimo en 2022 (.296), líder en 2023 (.330), duodécimo en 2024 (.281) y sexto en 2025 (.300). No por gusto luce un .292 de por vida y es, junto a Tony Oliva y Yulieski Gurriel, uno de los tres cubanos que ha sido “Champion Bat”.

La historia de Díaz es como la de cualquier joven cubano que ve la posibilidad de realizar sus sueños en un país ajeno. En el caso de Yandy, no arrastraba muchos reflectores, simplemente hacía el trabajo a la sombra. ¿Le ha faltado publicidad y reconocimiento de la prensa? Es posible. Pero le ha sobrado disciplina y constancia.