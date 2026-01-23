Yohandy Morales: rostro cubano en los campeones del béisbol boricua

Con el equipo de los Cangrejeros, ganadores de la liga invernal, fue seleccionado como el jugador más valioso

Matanzas/El pasado 20 de enero, los Cangrejeros de Santurce se proclamaron campeones de la liga invernal del béisbol puertorriqueño. En ese equipo sobresalió como Jugador Más Valioso (MVP) de la final Yohandy Morales, hijo del pelotero cubano Andy Morales, célebre por su jonrón decisivo ante los Orioles de Baltimore.

Si Andy Morales no hubiese conectado aquel decisivo jonrón para encaminar el triunfo del Equipo Cuba ante los Orioles de Baltimore en un tope beisbolero de 1999, quizá le habría resultado más complicado firmar con los Yankees de Nueva York en el año 2000, tras escapar de la Isla en una embarcación. Si Andy Morales no hubiese salido al mar en busca de libertad, quizá la vida de su hijo Yohandy Morales, nacido en Miami en 2001, habría sido distinta; y si Andy no hubiese tenido la oportunidad de firmar con franquicias de las Grandes Ligas de Estados Unidos, tal vez su experiencia no sería la misma para orientar el camino deportivo de Yohandy, hoy pelotero de Ligas Menores con los Nacionales de Washington.

Así que, de cierto modo, si Andy Morales no hubiese conectado aquel jonrón ante los Orioles, quizá usted no estaría leyendo este artículo sobre su talentoso retoño.

Yohandy es tendencia en Puerto Rico tras coronarse campeón y MVP de la final de la liga invernal. El espigado pelotero de 24 años, capaz de desempeñarse en la primera y la tercera base, fue pieza clave para que los Cangrejeros derrotaran en seis partidos a los Leones de Ponce, en una serie por el título pactada al mejor de nueve juegos. Santurce obtuvo así su decimoséptima corona, mientras el cubanoamericano vivía una experiencia determinante para pulir su talento.

Registró un impresionante promedio ofensivo de .395 en 44 turnos oficiales

No es un dato menor que MLB Pipeline haya situado a Yohandy en el puesto 21 del Top 50 de mejores prospectos de los Nacionales para 2025. El hijo de Andy Morales ha escalado hasta el nivel Triple A dentro de la organización y también ha recibido invitaciones al Spring Training.

Pero, ¿por qué detenerse en lo hecho por Morales hijo en la liga boricua? El toletero derecho se incorporó cuando el tramo regular de la temporada 2025-2026 ya estaba bastante avanzado y, aun así, registró un impresionante promedio ofensivo de .395 en 44 turnos oficiales. A ello sumó ocho extrabases –incluido un jonrón– y seis carreras impulsadas. Números sobresalientes que confirmaron su consistencia en el bateo de contacto.

La postemporada le deparó a Santurce una semifinal ante los Criollos de Caguas, antes de coronarse frente a Ponce. Yohandy Morales lideró los hits al sumar, entre ambas instancias del campeonato, 17 imparables para un promedio ofensivo de .386, que combinó con un porcentaje de embasado (OBP) de .471, ocho carreras impulsadas y seis extrabases. De sus 12 juegos en estos playoffs, el más destacado fue el tercero de la final, en el que se fue de 3-2, con cuadrangular, doble, tres remolques y un pelotazo.

El hecho de que Yohandy sea capaz de rendir en la pelota del Caribe –donde se juega “más caliente” y la presión suele ser mayor que en las Ligas Menores– sienta un precedente alentador de cara a su futuro profesional.