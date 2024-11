El boxeador exiliado Yordenis Ugás pide a los cubanos unirse por la libertad de los presos políticos

La Habana/El boxeador Yordenis Ugás, que huyó de la Isla en una lancha en 2010 y vive en Miami, ha vuelto a usar las redes sociales como ring para lanzar un mensaje político. En X, este lunes, el ex campeón mundial de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo exhortó a los cubanos a unirse para exigir la libertad de los presos políticos en la Isla.

“¿Cuándo los cubanos (republicanos y demócratas), cubanos todos, vamos a vestirnos de blanco y vamos a llenar estadios o la calle 8 de una punta a la otra, para ser serios y seguir llamando la atención y darle apoyo moral, fuerzas para nuestros presos políticos y seguir pidiendo por su libertad? ¿Cuándo se va a hacer eso?”, reclamó.

El pugilista hizo alusión a que el próximo 28 de diciembre habrá dos conciertos de reguetoneros cubanos en Miami (Bebeshito y Kimiko y Yordi). “Los dos seguro estarán llenos. Hablamos de uno de 20.000 personas y el otro de miles más. Felicidades a ambos”, dijo Ugás, quien pidió ese mismo ímpetu a la diáspora cubana en Estados Unidos a la hora de defender los derechos humanos para la Isla.

El deportista nacido en Santiago de Cuba cerró su mensaje con la frase “Dios, Patria, Vida y Libertad”, ilustrando el tuit con una foto suya sosteniendo un cartel con las palabras "Patria y Vida", como en ocasiones anteriores.

Hace una semana, el boxeador de 38 años se lanzó también en redes sociales contra la actriz cubana Ana de Armas

Hace una semana, el boxeador de 38 años se lanzó también en redes sociales contra la actriz cubana Ana de Armas, quien en días pasados fue fotografiada en Madrid besando a Manuel Anido Cuesta, hijastro de Miguel Díaz-Canel.

Entonces, Ugás sentenció: “Lo de esta muchacha es tan bajo. No condena la dictadura, no pide por nuestros presos políticos y, encima de eso, no le basta su falta de empatía para su pueblo cubano y, para completar el descaro y bajeza, va y se mete y se hace familia de la familia que oprime y denigra a nuestra gente y a nuestro país”.

Asimismo, en agosto pasado, días después de que culminaran los Juegos de París 2024, el también ganador de un bronce olímpico con la Isla en Pekín 2008 criticó al multimedallista Mijaín López, atleta que tiene un historial de alineación ideológica con el régimen y que, incluso, dedicó una de sus preseas a Fidel Castro, en Tokio 2020.

Luego de ocupar varios días las portadas de la prensa oficialista, el luchador asistió a la Mesa Redonda del 20 agosto. Ahí dijo que “injustamente los rusos no pudieron estar en los Juegos Olímpicos, pero vamos allá a intercambiar con ellos y mostrar que el deporte no tiene que ver con la política”. En los comentarios a un post de CiberCuba, que reseñó la participación del atleta en el programa, Ugás criticó la postura del luchador.

“Si la política no tiene que ver nada con el deporte, ¿qué tú haces en ese programa, que más político y desinformativo no puede ser?”. En esa misma respuesta condenó: “También, injustamente, la mayoría de los cubanos no tienen comida, corriente ni medicinas ni pueden vivir con dignidad. También injustamente por la invasión de Rusia han muerto centenares de ucranianos: hombres, mujeres, niños y niñas. Entre la guerra, más el dopaje ruso, allí está la respuesta. Y sí, todo eso me parece muy injusto”, finalizó.