Carlos Acosta, bailarín

El bailarín cubano más relevante en la actualidad nació en La Habana el 2 de junio de 1973. Estudió en la Escuela Nacional de Ballet de Cuba, donde se licenció en 1991 con máximas calificaciones y medalla de oro. Ha bailado en prestigiosas compañías como el English National Ballet, Ballet de Houston y American Ballet Theatre. Desde 1998 es miembro permanente del Royal Ballet de Londres y principal bailarín invitado en la misma compañía a partir de 2003.

En 2014 recibió de la reina Isabel II de Inglaterra la medalla de Comendador de la Excelentísima Orden del Imperio Británico y un año después se retiró del Royal Ballet para impulsar una fundación propia que apoye a jóvenes talentos.

Este 2019 ha sido un gran año para Acosta, pues empezó con su nombramiento en enero como nuevo director del Royal Ballet de Birmingham, cuyo cargo asumirá el mismo mes de 2020. Además, ha estado nominado a mejor actor revelación en los Premios Goya españoles por su participación en la cinta Yuli, dirigida por Icíar Bollaín y presentada en el Festival de Cine de La Habana, aunque el libro en que está inspirada no ha sido vendido en la Isla. En su libro autobiográfico, No way home, Acosta denuncia el racismo que sufrió dentro del Ballet Nacional de Cuba y en especial por parte de su directora, Alicia Alonso.

________________________