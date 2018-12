Cristina Escobar Domínguez, del estrellato al silencio

Empezó el año como la presentadora estrella de la televisión cubana, donde era una de las voces de la Plaza de la Revolución, especialmente en lo referente a las relaciones con Washington y el discurso anti-Trump. De repente, a finales de este año, Cristina Escobar Domínguez desapareció de la pequeña pantalla.

La explicación llegó por una vía inesperada cuando la embajada de Reino Unido en La Habana anunció en su Facebook que la presentadora había obtenido una beca Chevening financiada por el Ministerio británico de Asuntos Exteriores. Lo confirmó poco después Sergio Alejandro Gómez cuando apareció presentando el programa de Escobar Solo la verdad, que analiza películas de temas políticos.

Entonces no fue, como especularon algunos, porque hizo comentarios políticamente inadecuados en sus redes sociales después de un incidente en la playa de Varadero, donde no le permitieron pernoctar frente al hotel Arenas Blancas Barceló. “Hasta donde sabía las playas son públicas en Cuba… pues no! Son de quien paga, (….) si seguimos permitiendo que violen nuestros derechos”, comentó entonces.

El incidente no trascendió en los medios oficiales y unas semanas después Escobar estaba en Lima (Perú) con la delegación cubana a la VIII Cumbre de las Américas y realizó una cobertura a golpe de Facebook Live.

A su regreso a La Habana inauguró el sitio de transmisiones digitales Dominio Cuba donde, según sus propias palabras, pretendía “llevar una cobertura de prensa sobre Cuba que enfrente la desinformación y las manipulaciones en torno a la realidad de la Isla”.

En junio fue elegida para integrar, durante el quinquenio 2018-2023, el Comité Nacional de la Unión de Periodistas de Cuba justo en medio de los preparativos para la creación de la nueva política informativa de la Isla.

Durante el verano, Escobar condujo el programa Solo la verdad en el que presentaba películas y se dedicaba a criticar la política y los problemas sociales de Estados Unidos. Esto, sin abandonar su presencia en la revista matutina Buenos Días, en la Mesa Redonda y en la emisión nocturna del Noticiero Nacional de Televisión, donde ha tenido un espacio de comentarios sobre noticias internacionales.

Por eso, su desaparición repentina sorprende. Tampoco convence la explicación de un posgrado en Reino Unido puesto que las exigencias de las Becas Chevening están adaptadas a jóvenes con poca experiencia laboral, “al menos dos años”, y Escobar tiene más del doble y una carrera meteórica.

¿Entonces, qué pasó realmente?

________________________________________________________________________

