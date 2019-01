Los 14 acontecimientos que marcaron 2018

1. Regreso de los galenos de Mais Médicos.

La victoria de Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales brasileñas tendrá unas consecuencias económicas aún impredecibles para las arcas del Gobierno por la salida de Cuba del programa Mais Médicos, que tantos ingresos ha supuesto a la Isla desde su inicio en 2013 bajo el mandato de Dilma Rousseff. La exportación de médicos cubanos llegó a su fin cuando el futuro Gobierno de Brasil manifestó su voluntad de modificar las actuales condiciones del acuerdo con La Habana, entre ellas dejar de pagar el salario al Estado cubano y hacerlo directamente al profesional. Las autoridades cubanas consideraron que el anuncio perjudicaba sus intereses y cuestionaba la profesionalidad de sus médicos y decidió romper con el pacto por el que más de 8.300 sanitarios proporcionaban asistencia médica en las más remotas zonas del país. Las repercusiones, además, afectan a aspectos migratorios y jurídicos que se irán definiendo en el nuevo año.

2. Investidura de Miguel Díaz-Canel como presidente.

El 19 de abril de 2018 se formalizó el nombramiento de Miguel Díaz-Canel como presidente de la República de Cuba, el primero sin el apellido Castro en 50 años. Su predecesor, Raúl Castro, quien se reservó para sí la secretaría general del Partido Comunista, manifestó que la elección del nuevo presidente no había sido "fruto del apresuramiento ni del azar". El primer vicepresidente encabezó la propuesta de la Comisión de Candidaturas Nacional, que fue sometida a votación en el Parlamento. El nuevo presidente consiguió el 99,83% de los votos, 603 de los 604 diputados. Díaz-Canel ha modificado levemente la estética del Ejecutivo (viaja más, utiliza las redes sociales y se deja ver en compañía de su esposa con frecuencia en actos oficiales). La ética, en cambio, parece mantenerse inalterable respecto a la de la dinastía Castro.

3. Reforma Constitucional y campaña por el No.



En 2018 comenzó después de una larga espera el proceso de reforma constitucional. Las principales novedades del proyecto presentado a la ciudadanía fueron la eliminación del término comunismo y la aceptación de la propiedad privada e incorporación de algunas reformas económicas del raulismo. Después de los debates ciudadanos, el texto ha pasado al Partido Comunista y deberá ser aprobado y sometido a votación en 2019. Varias organizaciones de la oposición promueven la campaña por el No para no legitimar un sistema que sigue careciendo de pluripartidismo y libertades públicas para sus ciudadanos.

4. Polémica por la inclusión del artículo 68 en la reforma constitucional.



El proyecto de reforma de la Constitución abre la puerta al matrimonio igualitario al modificar la definición de este tipo de uniones, que pasaría a ser entre dos personas en vez de entre hombre y mujer. Este cambio desató una polémica importante entre las asociaciones de derechos de gays y lesbianas y las Iglesias cristianas. La católica se ha posicionado en contra, pero las evangélicas son las que han decidido movilizarse más y activar varias campañas y recogidas de firmas para tratar de bloquear esta modificación. Finalmente, el borrador no incluirá el cambio previsto en la constitución y se establece que el matrimonio es una "institución social y jurídica". El Código de Familia será el que establecerá, más adelante, quiénes pueden contraerlo.

5. La llegada de Alberto y Michael.

En mayo, la tormenta subtropical Alberto anegó la zona central de la Isla provocando cuatro muertos y graves daños en las infraestructuras, la vivienda y los cultivos. Las provincias de Cienfuegos, Sancti Spíritus y Villa Clara se llevaron la peor parte de las inundaciones que dejó cortes de comunicaciones y la evacuación de miles de residentes. Meses después, a principios de octubre, Michael pasó rozando un extremo de Cuba como un huracán de categoría 1 en la escala Saffir Simpson. La Isla no tuvo que lamentar ningún fallecimiento, aunque sí se contabilizaron numerosos daños materiales, particularmente en Pinar del Río, donde el 87% de la población quedó sin electricidad y las cosechas de tabaco resultaron gravemente dañadas. Las inundaciones retrasaron la siembra de la planta en la provincia de mayor producción tabacalera. Isla de la Juventud también sufrió los embates del ciclón, cuyas lluvias anegaron viviendas, infraestructuras y cultivos y provocaron cortes eléctricos. En su ruta hacia Estados Unidos el impacto fue mayor y Michael dejó 18 muertos en Florida y Georgia.

6. Accidente del vuelo de Cubana de Aviación con 112 fallecidos.

Quince minutos después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana con destino a Holguín, el vuelo 972 de Cubana de Aviación, operado por la mexicana Global Air se estrelló con 113 ocupantes a bordo. De los tres supervivientes iniciales solo ha quedado una, la joven Maylén Díaz. La gran mayoría de los fallecidos era de Holguín, aunque también perdieron la vida dos turistas argentinos, una mexicana y dos saharauis, uno de ellos con nacionalidad española. La totalidad de la tripulación era mexicana. La compañía había sido acusada de varias irregularidades por algunos de sus trabajadores y el sindicato de pilotos de su país. Las causas del accidente aún están por determinar y continúa la investigación conjunta de las autoridades cubanas, estadounidenses y mexicanas.

7. El polémico Decreto 349.

Los artistas independientes vieron cómo se limitaban sus posibilidades creativas al margen del Estado con la aprobación del decreto 349, que entró en vigor este 7 de diciembre aunque las presiones ha obligado al oficialismo a no implementar todos los controles que planeaba sobre la difusión cultural. Algunos de ellos decidieron dar la batalla con protestas que les supusieron varias detenciones, pero obtuvieron su pequeño triunfo cuando el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, anunció hace pocos días que se aplicará de una manera "consensuada" y "gradual".

8. Fracaso de la zafra.

La última zafra produjo poco más de un millón de toneladas de azúcar crudo, lejos de los 1,6 millones que las autoridades del sector se habían propuesto. Las repercusiones no han sido pequeñas. Cuba, el país azucarero por excelencia, se ha visto obligado a importar este producto desde Francia para la canasta básica. El sector, cuyo peso fue esencial en la economía cubana, lleva años de caídas estrepitosas, quedando muy por detrás de la exportación de servicios médicos, las remesas y el turismo.

9. Aumento del desabastecimiento de alimentos y medicamentos.

Desde mediados del pasado año se ha recrudecido el desabastecimiento de alimentos y medicamentos en la isla. La falta de liquidez para comprar materia prima incidió en el déficit de fármacos en la red de farmacias estatales, especialmente los destinado a pacientes crónicos. Los productos alimentarios también faltaron y en el segundo semestre de 2018 la harina, el aceite y los huevos se ausentaron de los anaqueles de las tiendas. Las autoridades justificaron el problema por demora en las importaciones y dificultades con la infraestructura.

10. Estancamiento del PIB.

La economía de Cuba Según el dato adelantado por el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, el Producto Interior Bruto (PIB) ha registrado un crecimiento del 1% en 2018, muy por debajo del 2% previsto oficialmente. El Gobierno atribuye este pobre resultado al incumplimiento de ingresos por exportaciones, el alto nivel de endeudamiento, el contexto internacional y la meteorología, pero los expertos independientes estiman que los problemas son más profundos.

Según el economista cubano Pavel Vidal, que vive en Colombia, "la escasez de productos básicos y la dinámica de los precios de los bienes de consumo, cada vez coinciden menos con las estadísticas oficiales del PIB y del Índice de Precios al Consumidor".

11. Llegada de internet a los móviles

Tras años de espera, el 6 de diciembre Etecsa cumplió, casi in extremis, su compromiso de llevar internet a los móviles en 2018. Durante el verano se hicieron varias pruebas para comprobar el funcionamiento del sistema, pero resultaron ser un fiasco que hizo temer que el anuncio no cumpliera sus plazos. Aunque el precio de los paquetes de navegación es bastante alto, 4 gigabytes de conexión cuestan cerca de 30 CUC el equivalente a un salario mensual, la nueva funcionalidad abre un camino nuevo para el activismo y el emprendimiento.

12. Continuidad de la polémica por los "ataques sónicos".

Estados Unidos y Cuba siguen enzarzados por el tema de los presuntos "ataques sónicos". A lo largo del año y después de varias investigaciones en ambos países, no se ha podido determinar aún la causa de los daños, esos sí comprobados, que sufrieron varios diplomáticos destinados en La Habana entre 2016 y 2017. Este año además han salido a la luz las quejas de los afectados canadienses, que han lamentado que su Gobierno no les haya dado un trato equivalente al de Washington a sus funcionarios. El último episodio de esta crisis ha sido el cierre de los servicios consulares en la embajada de EE UU en la Isla , que ahora han pasado a gestionarse mayoritariamente en Guyana.

13. Visita de Pedro Sánchez.

Los días 22 y 23 de diciembre, el presidente del Gobierno español viajó a Cuba en visita oficial, la primera de este nivel de un mandatario de su país en 32 años. Aunque las relaciones económicas entre ambos países han sido las mejores, bajo los mandatos de José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, los lazos políticos se habían limitado. Sánchez mantuvo en Cuba encuentros con el presidente y las autoridades así como empresarios españoles y parte de la sociedad civil, pero no se reunió con nadie de la oposición. Ambas partes acordaron reunirse anualmente para revisar acuerdos de cooperación cultural y consultas bilaterales. Entre los principales negocios acordados, la instalación de granjas para proveer de pollo a los cubanos fue uno de los más comentados.

14. Acuerdo histórico de la Federación Cubana de Béisbol con las Grandes Ligas de EE UU.

A mediados de diciembre se anunció que la Federación Cubana de Béisbol (FCB) y las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) firmaron un histórico acuerdo para que peloteros de la Isla sean contratados en Estados Unidos. El convenio abre las puertas para que atletas que juegan en la Serie Nacional y otros circuitos locales se puedan integrar en los 30 equipos de las MLB y llega en un año de resultados desastrosos para la pelota cubana. En 2018 solo se obtuvo un bronce en el panamericano Sub 12 y una plata en los Juegos de Barranquilla. En el Sub 15, Cuba quedó en quinto lugar. En la Serie del Caribe, los Alazanes cayeron en semifinales. En el Sub 18 no se logró pasar a la superronda de seis en el Panamericano y Cuba no estará en la próxima Copa del Mundo. Con todo, el público ha asistido con asombroso interés a la Serie Nacional, llenando los estadios a pesar de la apatía. En un plano más humano, las sanciones y conflictos por la mala conducta de algunos jugadores y mánagers no han ayudado en nada a la imagen del juego.

________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.