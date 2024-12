Lo más leído en 2024

7/14

El régimen no recibe más que beneficios de los autos que importan los particulares desde EE UU, pero al primer ministro Manuel Marrero le incomoda que muchos “no son compatibles con la sociedad”. La gasolina no les sirve y los modelos desentonan con los clásicos –y en vías de extinción– almendrones. Si es la Isla la que va a la zaga de la tecnología, no importa, hay que controlar la importación “en función de los intereses del país”.

