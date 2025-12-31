Lo más leído en 2025

1/14Los avatares del petróleo han traído de cabeza a nuestros lectores en 2025 hasta el punto de que entre las 14 notas más leídas del año, cuatro están relacionadas con ese asunto. El texto favorito de este año ha sido este en el que abordamos la posibilidad de que el Estado estuviera vendiendo al exterior el crudo nacional, cuya producción creció pero es demasiado pesado para seguir alimentando las termoeléctricas./14ymedio
2/14Este ha sido otro año de derrumbe del turismo, un asunto que ya es costumbre en Cuba. La novedad es la debacle que en 2025 han sufrido los dos mercados más importantes para la Isla en ese sector, Canadá, por su enorme peso histórico y carácter de primera fuente de viajeros; y Rusia, como origen emergente y único país que había experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años. No extraña que esta vez se cierre con la peor cifra en décadas para los viajes internacionales./14ymedio
3/14La Torre K, el denostado hotel que se yergue en la capital y que se inauguró este año con total deslucimiento, ha venido a sustituir a dos clásicos establecimientos del sector a los que las autoridades han dejado morir lentamente: el Riviera y el Habana libre. El antiguo esplendor turístico de El Vedado ha dado paso a un panorama de abandono que espanta a los, cada vez menos, visitantes internacionales./14ymedio
4/14Otra vez el tema estrella para los lectores de 14ymedio, esta vez en otra de sus vertientes: la incapacidad de Cuba de hacer frente a los pagos del petróleo. El Gobierno ha avisado tantas veces de que guarda secretos en torno a la gestión del combustible para “eludir la persecución” de EE UU que el misterio fascina a la audiencia. Por ello y por el hecho de que un tanguero cargado de diesel pasar tantísimo tiempo sin descargar en puerto, esta nota queda a un paso del podio de este año./14ymedio
5/14Nueva vuelta de tuerca sobre el asunto. La frágil situación que el chavismo afrontó este diciembre es consecuencia lógica de un año en la cuerda floja. En 2025 se notó una fuerte caída de los envíos de Pdvsa a la Isla, pero no tardó en confirmarse una de las teorías fundamentales: la inmensa mayoría llegó en barcos sancionados que se ocultan para evitar las represalias económicas de Washington./14ymedio
6/14Aunque a lo largo de los meses al presidente de EE UU, Donald Trump se le ha olvidado este asunto, durante la primera parte del año los ojos se posaron en el Canal de Panamá, los puertos que China posee allí, las intenciones de Washington de recuperar el control de la zona y el creciente malestar diplomático de los dirigentes de los tres países implicados. Una novela que encandiló enormemente a nuestros lectores./14ymedio
7/14La tensión entre EE UU y Cuba tiene en el deporte su enésimo terreno de juego, nunca mejor dicho. El Departamento de Estado denegó el visado que necesitaban para competir en ese país a las jugadoras de voleibol, un hecho que La Habana denunció como “injusta y discriminatoria” y que sienta un precedente que pone en riesgo la presencia de otras delegaciones de la Isla en eventos deportivos./14ymedio
8/14Fue mayúscula la sopresa que se llevó una de nuestras reporteras cuando, paseando por la bahía de La Habana, se topó con el yate de lujo Lady First, con bandera de Islas Caimán. El alquiler del barco, que venía de EE UU, cuesta la friolera de 200.000 dólares a la semana. ¿Quién lo habría arrendado? La curiosidad picó a decenas de miles de lectores que leyeron nuestra nota./14ymedio
9/14Un caso muy parecido al de las brigadas médicas ocurre en Canadá y lo desveló Archivo Cuba, que dio a conocer que los trabajadores de la empresa Sherritt International cobran cantidades equiparables a las de un empleado autóctono, pero están obligados a entregar hasta el 8% de su salario al Estado cubano. La voracidad del régimen se multiplica en sectores estratégicos, como atestiguan los testimonios./14ymedio
10/14Otro caso más del interés que la población tiene en el asunto energético fue la avalancha de lecturas que tuvo esta nota. En ella se daba cuenta de la gran cantidad de barcos que llenaban los puertos a la espera de descargar. La insuficiencia de depósitos, la ineficiencia de las refinerías y el caos logístico están detrás del embudo que impedía que el combustible llegase a gasolineras y centrales térmicas./14ymedio
11/14Aroldis Chapman, conocido como el Misil Cubano, se descargó bien en una entrevista en la que explicaba su resistencia a integrarse en el equipo nacional después de ser estigmatizado por haber salido de la Isla en busca de un futuro mejor. La Federación de Béisbol, escasa de talentos, intentaba atraerse a algunos jugadores destacados, pero pinchó en hueso de manera mayoritaria./14ymedio
12/14Otro de los temas que más gustan a los lectores: las remesas. En este caso, el anuncio de la detención de más de una docena de personas por hacer lo que todo el mundo hace en la Isla, que no es más que eludir a Gaesa y otros métodos ideados por el régimen para hacerse con unas divisas que antes controlaba y que han perdido para siempre fruto de los nuevos canales para gestionar los envíos de dinero del exterior./14ymedio
13/14Ahora resulta una costumbre, pero el año comenzó con la noticia de la apertura de un supermercado de lujo en los bajos del Hotel Muthu de La Habana en el que se podía encontrar casi de todo: eso sí, ni el peso ni la moneda libremente convertible tenían lugar allí. La dolarización “parcial” ha abierto y cerrado 2025, sin duda./14ymedio
14/14La confusión sobre los envíos de remesas desde Miami también ha acaparado el año. Mientras la población buscaba alternativas al margen de las grandes empresas remesadoras, ni siquiera en las propias oficinas de estas compañías se aclaraban sobre si estaban suspendidos o no los envíos de dinero. No es de extrañar que en este panorama eludir los cauces oficiales haya sido la regla de oro./14ymedio