14ymedio - 29/11/2019 La confesión de un tirano

En abril de este año, nuestro colaborador deportivo consiguió uno de sus artículos más leídos al salir de su habitual área para contar una anécdota de Fidel Castro en un acto de la Universidad de La Habana en que él mismo estaba. Allí, el periodista Alejandro Escalona preguntó al expresidente por qué no convocaba un plebiscito para poner a prueba su continuidad y le respondió: "¡Porque no me da la gana!".