El Banco Central de Cuba prohíbe a las empresas privadas sacar efectivo de los cajeros

La "bancarización" del país aprobada apenas el lunes por el Consejo de Ministros, reflejo de la falta de liquidez del Estado cubano, comenzará a concretarse a partir de este jueves, "de manera paulatina", con el anuncio de un grupo de medidas por parte del Banco Central de Cuba (BCC).

A partir de ahora, dijo Alberto Quiñones Betancourt, vicepresidente de la institución, en declaraciones recogidas por la prensa oficial, "todas las relaciones de cobros y pagos entre los actores económicos se deben sustentar en los métodos de pago establecidos por el BCC, priorizando los canales electrónicos".

Entre las medidas, que se publicarán también este miércoles en la Gaceta Oficial, se encuentra la prohibición de que los "actores económicos", es decir las empresas privadas, saquen dinero de su cuenta fiscal. Para estos, el máximo diario permitido en cada operación bancaria es de 5.000 pesos.

En los cajeros solo se podrán usar tarjetas "asociadas a pensiones, cuentas de ahorro, salarios, bonificaciones, etc.", es decir, de personas naturales.

Además, se establece la obligación de que todos los comercios que brinden bienes y servicios tengan "medios de pagos electrónicos" y de que los privados tengan contratados "los servicios de las pasarelas de pago o POS".

Además, se establece la obligación de que todos los comercios que brinden bienes y servicios tengan "medios de pagos electrónicos"

Una de las premisas de las nuevas medidas, conceden, es "incentivar la utilización de bonificaciones". Precisamente este miércoles, antes de que el BCC emitiera su comunicado, el monopolio de las telecomunicaciones, Etecsa, anunció un 10% de ahorro "realizando el pago de los servicios de telecomunicaciones a través de Transfermóvil".

De igual modo, este martes, la corporación estatal Cimex informó de que a partir del 1 de septiembre y hasta el 31 de octubre, eliminará "de manera paulatina" el pago en efectivo en las gasolineras del país.

Quiñones Betancourt, sin hacer referencia ni a la escasez de efectivo ni a la envergadura de la economía sumergida, se limitó a decir que "este proceso de avance y dualidad está determinado por la experiencias acumuladas en Cuba y a partir de la existencia de un grupo de condiciones que permiten avanzar".

"Estos canales permiten operaciones más seguras, más rápidas, y es importante que económicamente reporten un beneficio para la población", insistió el vicepresidente del BCC, que no menciona la falta de conectividad, los frecuentes cortes eléctricos que impiden el funcionamiento de los terminales y algo cada vez más en la piel de los cubanos: el rechazo a la fiscalización de sus movimientos.

Aunque el funcionario asegura que están "acelerando un proceso apegados a la normas internacionales, ya que los pagos electrónicos son cotidianos en la vida de los ciudadanos de cualquier país", lo que temen los cubanos es que esto suponga la congelación de sus cuentas.

Antes del Consejo de Ministros del lunes, en las últimas semanas, son numerosos los testimonios llegados a 14ymedio de ciudadanos que no han podido cobrar transferencias en divisas. Para esto, el sistema habitual es hacer una "reserva de efectivo" con la sucursal bancaria, que implica anotarse en una lista y ser llamados cuando esté disponible el dinero.

"La única manera que tengo para sacar de esa cuenta es en esa sucursal, por lo que si no me dejan sacarlo, entonces tienen mi dinero secuestrado"

Una jubilada de Centro Habana lleva intentando dos semanas cobrar lo que le manda su hijo desde Madrid y, por toda respuesta, su banco repite que "no tienen" euros. A otro vecino del municipio habanero de Playa, con dos hijos en Italia, le argumentaron que "esa opción" está "parada hasta nuevo aviso".

Un residente en Varadero, Matanzas, cuenta con detalle a este diario que al ir a sacar de su cuenta en euros en el Banco Popular de Ahorro, los empleados le dijeron que "no estaban dejando sacar dinero en efectivo de las cuentas en divisas, ni siquiera hacer la 'reserva de saldo'. Tampoco estaban dejando sacar efectivo de las cuentas en MLC, ni de las cuentas de dólares (de librito)".

Al pedir explicaciones, las comerciales le aseguraron que "no era problema de disponibilidad, que en el banco había euros", que era "una medida general del Banco Central que impedía que se extrajera divisas en efectivo de las cuentas".

"La conclusión que saco es: a pesar de tener dinero no me lo van a dar", lamenta el matancero. "Por supuesto que me molesté mucho con esta situación, ya que ese dinero es mío. Ha llegado desde el exterior por concepto de remesa. No lo he inventado del aire. Lo que recibo en esa cuenta es euros y en la tarjetas de MLC recibo dólares desde el exterior".

Lo peor para él es que solamente puede sacar de esa cuenta en la propia sucursal de Varadero y no la puede usar para comprar en las tiendas de MLC. "La única manera que tengo para sacar de esa cuenta es en esa sucursal, por lo que si no me dejan sacarlo, entonces tienen mi dinero secuestrado", denuncia el hombre. "Esto se trata de un robo, sin dudas, no quieren que el pueblo saque su dinero".

