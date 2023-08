Dudas y confusión en las sucursales tras el anuncio de "bancarización" del régimen cubano

Eran las 10 de la mañana y la cola del cajero automático de la sucursal del Banco Metropolitano en Infanta y San José, en Centro Habana, se impacientaba. No había preocupación por las medidas anunciadas este miércoles que impiden las extracciones de dinero por esa vía a las empresas, sino algo mucho más habitual. La máquina no funcionaba por falta de luz.

La publicación este miércoles de una Gaceta Extraordinaria que fija en 5.000 los pesos diarios que las empresas pueden extraer del banco –siempre en ventanilla– para realizar actividades comerciales ha generado una avalancha de reacciones en el mundo virtual, pero en las sucursales no parecían darse por enterados. Literalmente.

"No se pueden extraer más de 5.000 pesos", aseguró la empleada de la citada oficina, a cuyas afueras la cola seguía esperando porque, al regreso de la luz, había que dar mantenimiento al cajero. A pocas cuadras, en la sucursal de Belascoaín y San Martín, la versión era completamente distinta. "No hay ningún cambio por ahora", aseguraba un trabajador a este diario.

A pocas cuadras, en la sucursal de Belascoaín y San Martín, la versión era completamente distinta. "No hay ningún cambio por ahora", aseguraba un trabajador a este diario

Un poco más tarde en Belascoaín y Zanja, la tercera respuesta distinta. "A partir de 30 días, después de publicada la medida en la Gaceta, es cuando entrarán los cambios", sostiene un empleado. La confusión reina entre los propios responsables de poner en funcionamiento la resolución del Banco Central de Cuba, que según se puede leer en el texto entra en vigor "a los tres días posteriores a su publicación", es decir, el próximo 5 de agosto.

Con la norma en la mano la situación queda más clara. La resolución fija para los "actores económicos" –todos, incluidas las personas naturales que realicen una actividad comercial– un límite de 5.000 pesos diarios en los cobros y pagos en efectivo. Cualquier intercambio que exceda a esa cifra debe hacerse de manera obligatoria mediante operaciones bancarias, priorizando los canales electrónicos.

Hasta la fecha, esa cantidad ascendía a 2.500 pesos, un límite fijado en diciembre de 2021. El economista cubano Elías Amor pone el acento en este apartado en específico, que refleja, según su opinión "la expansión monetaria producida en la Isla por el aumento descontrolado de la inflación", ya que ha habido que modificar, ni más ni menos que al doble, la cifra aprobada hace apenas dos años.

Existen, eso sí, excepciones. Si no se dispone de una cuenta bancaria –que es el fin de la medida– y se necesita más efectivo para el pago de salarios y otras retribuciones a los trabajadores, subsidios y prestaciones de la Seguridad Social, pensiones alimenticias y anticipos de dietas, se podrá solicitar.

Si no se dispone de una cuenta bancaria y se necesita más efectivo para el pago de salarios, subsidios y prestaciones, pensiones alimenticias y anticipos de dietas, se podrá solicitar

Sin embargo, queda claro que el objetivo es que las empresas puedan garantizar "a sus clientes el acceso y uso de los canales electrónicos de pago para la adquisición de bienes y la prestación de servicios", así como realizar el pago de impuestos a través de esos mismos medios. Es decir, la ansiada "bancarización" que el régimen se ha propuesto instaurar a marchas forzadas y en una evidente carestía de la infraestructura de telecomunicaciones necesaria para ello.

Más de 340 comentarios en el oficialista Cubadebate atestiguan que esta es una de las inquietudes más importantes incluso entre quienes apoyan la fiscalización que el Gobierno quiere mantener sobre las cuentas de las empresas. "No estamos preparados para este paso de modernidad", espeta un usuario. Los mensajes denunciando las averías o ausencia de funcionamiento de los terminales de punto de venta (POS) se cuentan por decenas. "Hasta ahora no he visto ni he oído en ninguna bodega que haya un Código QR y nadie ha informado nada", lamenta un tunero.

La normativa prevé un período de 30 días para que las empresas, de acuerdo con las entidades bancarias, establezcan un cronograma que no puede exceder los seis meses para la "incorporación al programa de bancarización", pero las dudas sobre la capacidad técnica para lograrlo no cesan. "Intenté pagar (en mi municipio) de manera digital en una bodega que tiene visible, pero distante, su código QR y es imposible pues ni los dependientes de la bodega saben cómo funciona. Estuve en otra tienda de productos industriales y en ninguna ocasión estuvo disponible el POS. En la notaría casi nunca tienen conexión", escribe un usuario.

El otro punto polémico de la nueva medida es el que impide las extracciones de dinero en los cajeros automáticos. La norma afecta también a todos los actores económicos, pero, puesto que las empresas estatales no podían hacer retiradas de esa manera, se hace explícito que los afectados son los privados. A partir de ahora, estos empresarios se ven obligados a "competir" con los públicos por un puesto en la cola de la ventanilla, una situación que se agrava teniendo en cuenta que hay plazos para ello.

Los empresarios pueden retirar dinero para pagar los salarios y prestaciones de la Seguridad Social como máximo tres días antes de la fecha en que deben abonarlos

Los empresarios pueden retirar dinero para pagar los salarios y prestaciones de la Seguridad Social como máximo tres días antes de la fecha en que deben abonarlos. Si pasan siete días sin que hayan pagado a sus empleados están obligados a devolverlo a la entidad el día hábil siguiente.

"¿Qué cabe esperar de este latigazo del régimen al sector privado? Pues que muchos actores, sobre todo los más pequeños y de menor capacidad para asumir las exigencias, podrán optar por la actividad informal", advierte Elías Amor en su análisis de la medida.

En los foros de Facebook que funcionan como punto de encuentro para los dueños de mipymes en Cuba reinan las dudas en una calma tensa que parece estar en vilo ante nuevas explicaciones.

Pero en la calle todo sigue igual. De vuelta a la redacción de 14ymedio, en la sucursal de Belascoaín y San José que había sufrido la avería de sus cajeros tenía ahora una manguera atravesada en medio de la puerta y su directora pedía a la gente que se marchara. Un camión cisterna parado en la puerta drenaba una tubería tupida. Un día más, los clientes se quedaban sin sus pesos.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.