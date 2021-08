Eliminar algunos precios topados en el agro es insuficiente, según dos economistas cubanos

El Gobierno cubano ha enmendado toda su política del primer semestre de 2021 en lo que a precios topados se refiere y anula, con una nueva resolución publicada el viernes, las medidas tomadas en febrero y abril que fijaban máximos para los productos agropecuarios de venta en el sector privado y algunos alimentos (malanga, todos los tipos de plátanos, boniato, mango, guayaba, frutabomba y tomate) destinados al "consumo social".

El Ministerio de Finanzas y Precios anuncia que la decisión actual se toma con el "objetivo de reconocer los costos actuales de los productores agropecuarios y estimular el incremento de la producción" y admite que necesita "crear mejores condiciones para la concertación de precios y contratación que se realiza a los productores, tanto para el consumo social como para su venta en el mercado minorista".

La compleja formulación maquilla el reconocimiento de que las medidas tomadas desde enero han fracasado al desincentivar la producción por el freno a los precios

La compleja formulación maquilla el reconocimiento de que las medidas tomadas desde enero han fracasado al desincentivar la producción por el freno a los precios, que en la mayoría de los casos impedían recuperar el dinero invertido.

A mediados de febrero, las autoridades establecieron que los precios máximos en el sector privado fueran fijados por los Consejos provinciales y municipales y los productos agropecuarios no pudieran superarlos dos veces.

Meses después, en abril, también se introdujo otra resolución que imponía precios máximos de acopio y de compra de productos agropecuarios para el consumo social, dietas médicas, sistema de atención a la familia y la industria y que también ahora queda sin efecto.

Sin embargo, el resto de productos mantendrán el tope a los precios para "continuar el enfrentamiento a los precios abusivos y especulativos", sostiene el ministerio.

El economista cubano Pedro Monreal aprueba la medida aunque considera que la decisión "parece reflejar el acelerado fracaso, en los primeros meses de 2021, del supuesto de que eran un mecanismo administrativo efectivo para controlar la inflación del 'ordenamiento'".

El experto sostiene que la eliminación de los precios topados podría tener un impacto favorable si se combina con el apoyo al productor privado y subsidios a las familias pobres que no disponen de suficientes recursos para alimentarse.

"La eliminación de precios máximos agropecuarios no se hizo con la secuencia adecuada, pero eso pudiera ser remediado de manera relativamente rápida con medidas para apoyar al productor privado agropecuario. El efecto no sería inmediato. En economía no funciona la magia".

Tras analizar los datos de varias provincias, Monreal constata que en algunos casos se produjeron aumentos superior al 30%, incluso con posterioridad a enero, cuando la Tarea Ordenamiento ya había encarecido sustancialmente los precios. "La demanda de alimentos es 'inelástica'. Las personas deben comer y el alza de precios no reduce sustantivamente la demanda de alimentos. Se gasta menos en otras cosas para poder comprar comida. Por tanto, las variaciones de oferta tienen un efecto grande en los precios".

"Fragmentar el mercado y señalar quiénes pueden asignar vía oferta y demanda, y quiénes no (...) es un grave error que tiene consecuencias muy negativas en términos de precios relativos, rentas e ingresos y costes"

Elías Amor, economista cubano afincado en España, celebra la marcha atrás del Gobierno pero lamenta que sea tan reducida. "¿Por qué se eliminan los topes de precios solo para estos productos agropecuarios, y no para todos en general? Es, que ¿acaso el Gobierno quiere comprar más barato a sus proveedores, porque tiene menos dinero, y con esta decisión transmite que le importa muy poco lo que ocurra con el resto de los consumidores?", reprocha desde su blog, Cubaeconomía.

"Fragmentar el mercado y señalar quiénes pueden asignar vía oferta y demanda, y quiénes no (...) es un grave error que tiene consecuencias muy negativas en términos de precios relativos, rentas e ingresos y costes", agrega.

La Gaceta Oficial del viernes incluye otra resolución relevante, que elimina el pago del impuesto aduanero a entidades dedicadas a importar insumos y materias primas para las empresas y cooperativas no estatales, aunque no parece aplicarse a los trabajadores por cuenta propia.

El texto indica que el "objetivo es reducir los costos y estimular la producción de bienes y la prestación de servicios por las formas de gestión no estatales", aunque Elías Amor reprocha que no se desgraven los impuestos de todos los bienes que llegan del exterior si lo que se persigue es ese fin. Según sus palabras: "Los parches llegan hasta donde llegan".

