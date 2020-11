Mientras el Gobierno propone limitar Acopio, los guajiros quieren liquidarlo

Las medidas anunciadas este jueves en el programa Mesa Redonda hacen vislumbrar una tímida flexibilización del mercado agrícola.

Por ejemplo, los campesinos privados podrán vender por su cuenta parte de su producción, siempre que cumplan primero con las entregas acordadas con Acopio. Es lo que se desprende de las enrevesadas palabras del ministro de Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, durante su intervención televisiva: "Los productos que, por problemas logísticos o financieros de las entidades acopiadoras y comercializadoras, no puedan ser comprados en correspondencia con lo establecido en los contratos, podrán venderse a otras formas de comercialización".

Esto resolverá una queja frecuente del campesinado cubano: que Acopio deja que se pudran parte de los productos al no tener medios para recogerlos.

Con esta nueva política, refirió el ministro, "el país se propone alcanzar la flexibilización de todo el sistema de acopio y comercialización y eliminar el papel monopólico del Sistema Empresarial de Acopio".

"Este mes el balance de productos es de 100.000 toneladas, es decir, aún nos faltan más de 50.000 toneladas de productos que no tenemos producidas", reconoció el ministro de Agricultura

Rodríguez Rollero reconoció que la producción agrícola dista de cubrir las necesidades básicas de la población, "30 libras per cápita por habitante mensual, unas 154.000 toneladas de productos agrícolas, ya sean viandas, hortalizas y frutas", detalló el ministro. "Este mes el balance de productos es de 100.000 toneladas, es decir, aún nos faltan más de 50.000 toneladas de productos que no tenemos producidas".

Para intentar paliar la severa crisis alimentaria en la que está sumida la Isla, el Consejo de Ministros anunció otras disposiciones. Entre ellas, la flexibilización en la contratación de trabajadores por parte de los "productores individuales, propietarios de tierra y usufructuarios", la aprobación de "incentivos fiscales" y la "recuperación de la ganadería bovina".

"Eso no nos afecta ni nos beneficia en nada a nosotros", comenta a 14ymedio Rolando Villegas, un veguero de la zona de Guane en Pinar del Río. "Los cultivos que son un monopolio de distribución, como el tabaco que nosotros cosechamos, siguen en las mismas, lo mismo le pasa a los cafetaleros y a los que trabajan el cacao o la papa", advierte.

"Además, las metas que pone Acopio para que le vendamos al Estado son altas y los precios son bajos. Muchas veces tenemos más pérdidas que ganancias para cumplir con esas cantidades", puntualiza Villegas. "Lo poco que queda después de cumplir con esas normas, muchas veces va al autoconsumo de nuestras familias y en esta zona hay campesinos que ya hace años tienen acuerdos directos con paladares y negocios de comida", para la venta directa.

"¿Cuál es la diferencia?", se cuestiona un agricultor. "Que ahora podremos declarar en los papeles lo que estábamos haciendo hace un montón de tiempo"

"¿Cuál es la diferencia?", se cuestiona el agricultor. "Que ahora podremos declarar en los papeles lo que estábamos haciendo hace un montón de tiempo", dice. "No vi la Mesa Redonda ayer porque no teníamos electricidad, pero algunos amigos me habían dicho que iban a anunciar la muerte de Acopio y no fue así, sigue vivito, coleando y jodiéndonos".

El Gobierno de Raúl Castro ya había puesto en marcha medidas similares en 2011, encaminadas a una apertura del campo, pero las revirtió en 2016, sin mediar explicaciones.

La Isla importa más del 60% de los alimentos que consume, así como una gran cantidad de insumos agrícolas, y los productores cubanos llevan años pidiendo una flexibilización de las reglas para el campo.

El pasado abril, con el creciente desabastecimiento debido al cierre de las fronteras por la pandemia de covid, la Liga de Campesinos Independientes y el capítulo cubano de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales emprendió la iniciativa Sin campo no hay país, que pide al Gobierno cinco medidas concretas para liberalizar la agricultura: la libertad de producción y distribución, la libertad de fijar los precios de acuerdo al mercado, la libertad para importar y exportar sin mediación del Estado, la eliminación de impuestos durante diez años y la entrega de títulos de propiedad permanente a todos los productores.

________________________