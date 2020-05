'Granma' restablece en parte una nota sobre el Consejo de Ministros que había censurado

La retirada de una nota publicada en el periódico Granma sobre una reunión del Consejo de Ministro sugiere la existencia de divergencias en la cúpula política cuando el país está enfrentado una crisis económica de gran calado. Aunque el artículo fue restablecido horas después, la nueva versión no incluye algunas declaraciones del ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández.

El Consejo de Ministros se reunió de urgencia este lunes para aprobar modificaciones al Plan de Economía de este año, ante los retos que plantea la llegada del covid-19 a la Isla. El reporte del encuentro, firmado por la periodista Leticia Martínez Hernández estuvo unas horas en la versión digital del órgano oficial del Partido Comunista y del periódico Juventud Rebelde hasta que fue retirado sin explicación alguna.

La desaparición del texto provocó una gran perplejidad en las redes sociales, donde se barajaba posibles discrepancias entre "ortodoxos" y "reformistas", aunque podría también tratarse de un síntoma del pánico de los dirigentes ante un desafío sin precedentes. Incluso, la autora del artículo respondió en Facebook que a la nota "le faltaba un dato importante y esperanzador".

Poco después, el texto fue restablecido pero parcialmente amputado. Varias frases del ministro de Economía desaparecieron, entre otras ésta: ""no comenzarán nuevas inversiones y se paralizarán temporalmente las que están en fase inicial de ejecución. La prioridad será ahora para las que se terminen en este año; después, las de periodos posteriores".

"Se trata de garantizar la vitalidad del país, la alimentación de la población y que el impacto económico se absorba con el menor costo social posible; que distribuyamos entre todos los cubanos esta carga en función de salir adelante"

También fue censurada la aseveración de Gil Fernández de que "se trata de garantizar la vitalidad del país, la alimentación de la población y que el impacto económico se absorba con el menor costo social posible; que distribuyamos entre todos los cubanos esta carga en función de salir adelante".

En medio de crecientes temores de una agudización de la crisis económica en la Isla, similar al Periodo Especial de los años 90, las autoridades parecen enfrascadas en evitar los pronósticos pesimistas.

En su cuenta de Twitter, el economista Pedro Monreal criticó la retirada del texto de Granma y recomendó que "ya que parece que están revisando la nota de prensa sobre la reunión del Consejo de Ministros que ajustó el plan de la economía 2020, convendría que pusieran alguna cifra oficial sobre el decrecimiento esperado del PIB de Cuba. Conocemos que Cepal ha estimado -3,7%".

"Una economía con cero turismo y arreciamiento (sic) del bloqueo no puede seguir trabajando normalmente y que nada pase", alertó también el titular de Economía, quien añadió que "no se puede distribuir una riqueza que no se ha creado".

En el artículo se recogen también las palabras del presidente Miguel Díaz-Canel que llamó a implementar las reformas pendientes "de una manera más rápida, más decidida, más organizada". Y concluyó su intervención con estas palabras: "Hay que tener valentía y tenemos que hacer las cosas diferente. Haciendo lo mismo no vamos a resolverlo, ni vamos a avanzar más".

