Malmierca descarta que las diferencias sobre el ELN dificulten las inversiones extranjeras

(EFE).- El ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, descartó este miércoles que las diferencias con Colombia a propósito de la extradición de miembros del grupo guerrillero ELN vayan a dificultar las inversiones extranjeras hacia la Isla.

La solución de este contencioso con Colombia "es un tema en el que tendremos que seguir trabajando, pero no me parece que se va a vincular de ninguna manera al tema de las inversiones en Cuba", dijo Malmierca en una entrevista con Efe.

El Gobierno colombiano reclama la entrega de los exnegociadores del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que residen en Cuba, a quienes responsabiliza del atentado perpetrado hace una semana contra la Escuela de Cadetes en Bogotá, en el que murieron 21 personas, incluido el atacante, y 68 más quedaron heridas. Además, la guerrilla volvió a atacar ayer a la Policía, sin graves consecuencias.



El ministro respondió que no teme por la inversión extranjera y subrayó que Cuba condena el terrorismo "en todas sus formas, contra quien sea y hecho por quien sea"

Preguntado Malmierca si no teme que la no entrega de los miembros del ELN se interprete como un apoyo al terrorismo, lo que podría provocar sanciones internacionales, el ministro respondió que no y subrayó que Cuba condena el terrorismo "en todas sus formas, contra quien sea y hecho por quien sea".

El ministro recordó cómo Cuba ha trabajado con el Gobierno colombiano para apoyar los procesos de paz en ese país y que las negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) concluyeron con éxito después de un proceso en el que la Isla y Noruega actuaron como garantes.

Después comenzaron las conversaciones con la guerrilla del ELN, en las que Cuba, puntualizó el ministro, "no sólo es garante, sino que es sede alternativa para las negociaciones". Según Malmierca, "las personas del ELN que están en Cuba dicen que ellos no tienen ninguna vinculación con el atentado".

"Nosotros no solo les ofrecimos nuestras condolencias al Gobierno y al pueblo de Colombia, también reafirmamos nuestro principio de no favorecer ni permitir ninguna organización ni actividad terrorista, porque el terrorismo nosotros lo condenamos en todas sus formas, contra quien sea y hecho por quien sea".

"Nosotros mismos en Cuba -argumentó- hemos sido víctimas del terrorismo de Estado por muchos años, lo hemos sufrido y sabemos lo que eso representa".

"Ellos quieren que les entreguemos a esas personas; esas personas están con garantías bajo un acuerdo que se hizo originalmente con el Gobierno de Colombia"

"Creo que se trata de llegar a un entendido con el Gobierno de Colombia. Ellos quieren que les entreguemos a esas personas; esas personas están con garantías bajo un acuerdo que se hizo originalmente con el Gobierno de Colombia", argumentó.

"Es un tema en el que tendremos que seguir trabajando, pero no me parece que se va a vincular de ninguna manera al tema de las inversiones en Cuba", insistió. "Si Cuba ha hecho algo, y es algo que ha sido reconocido no solo por la comunidad internacional sino por las Naciones Unidas, es la voluntad de nuestro país de ayudar al proceso de paz en Colombia", concluyó Malmierca.

Por su parte, el presidente colombiano, Iván Duque, también en Davos, responsabilizó a los miembros del equipo negociador del ELN en La Habana del atentado de la semana pasada e insistió al Gobierno cubano que entregue a los miembros de la delegación que allí están.

La petición se produjo el mismo día que Interpol emitió una circular roja (solicitud de detención con miras a la extradición) contra Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, líder de la delegación de paz de la guerrilla del ELN en Cuba.

"Se trata de una organización terrorista que se adjudicó este acto y que tiene una cadena de mando, así como un comando central, con miembros de este comando que están en La Habana", dijo Duque a Efe.



Duque señaló que su Gobierno no quiere ninguna confrontación con el de Cuba y recordó que ha "sido muy respetuoso en solicitarle que entreguen a las personas detrás de estos atentados"

El jefe de Estado reactivó el viernes pasado las ordenes de captura contra los negociadores, ante lo cual Cuba invocó el sábado protocolos diplomáticos para no hacerlo.

En ese sentido, señaló que su Gobierno no quiere ninguna confrontación con el de Cuba y recordó que ha "sido muy respetuoso en solicitarle que entreguen a las personas detrás de estos atentados".

Entre tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU analizó el proceso de paz con las FARC en Colombia, en una sesión ya prevista con antelación, pero marcada por el reciente atentado terrorista de Bogotá y a la que asistió el canciller, Carlos Holmes Trujillo.

En Nueva York, la ONU le dio un espaldarazo a Colombia y lo animó a seguir avanzando hacia la paz, pese al ataque contra la Escuela de Policía en Bogotá.

El ELN perpetró dos ataques contra estaciones policiales, donde uno de los atacantes falleció, otro resultó herido y dos transeúntes venezolanos sufrieron lesiones

A miles de kilómetros, el ELN perpetró dos ataques contra estaciones policiales de Anorí, en el departamento de Antioquia, y de Saravena, en el departamento de Arauca, donde uno de los atacantes falleció, otro resultó herido y dos transeúntes venezolanos sufrieron lesiones.

El primero de los ataques fue el de Saravena, donde los guerrilleros lanzaron una granada contra la estación de Policía, ante lo cual los uniformados respondieron y hubo un cruce de disparos que dejó uno de los atacantes muertos y otro herido.

La otra incursión sucedió en Anorí, donde se registró la detonación de un artefacto explosivo que no dejó heridos y solo afectó a una camioneta de la institución.

