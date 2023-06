La empresa privada es de la Revolución, contesta el Gobierno cubano a EE UU

La empresa privada, anatema en Cuba durante más de 60 años, se ha convertido, de un día para el otro, en una tabla de salvación del régimen y en un nuevo motivo de fricción con Washington.

En unas insólitas declaraciones, este jueves, Johana Tablada, subdirectora general para Estados Unidos de la Cancillería cubana, presumió de que el sector privado "surge y se desarrolla al amparo de las políticas de la Revolución cubana, discutidas y aprobadas por la ciudadanía".

El post de Facebook de la funcionaria –recogido por la agencia Prensa Latina–, aludía, sin decirlo específicamente, a un tuit de hace dos días de la Embajada de EE UU en La Habana, que promocionó en sus redes un amplio reportaje sobre micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en Cuba publicado la semana pasada por The Miami Herald.

El enlace iba acompañado del mensaje: "¡Hay un importante crecimiento del sector privado en Cuba! El sector privado va camino de comprar más de mil millones de dólares en bienes a finales de 2023. Las empresas que trabajan con independencia y creatividad promueven el desarrollo económico y social en la Isla".

Sobre el mismo tema, y también este jueves, el medio WLRN, del sur de Florida, dedica una crónica a los incipientes empresarios cubanos, que titula El capitalismo cubano se está haciendo realidad. Los capitalistas cubanos esperan que la ayuda de EE UU sea igual de real. En ella, el autor destaca: "La economía comunista de Cuba se está hundiendo, pero sus empresarios capitalistas están creciendo, y Estados Unidos quiere asociarse con ellos antes que Rusia".

Tablada arremetió contra EE UU por "las medidas coercitivas ilegales de bloqueo recrudecido que obstaculizan ingresos, transacciones bancarias, comercio e inversiones y que torturan a la población cubana"

Frente a ello, Tablada arremetió contra EE UU por "las medidas coercitivas ilegales de bloqueo recrudecido que obstaculizan ingresos, transacciones bancarias, comercio e inversiones y que torturan a la población cubana" y por "el cerco financiero y persecución por fraudulenta inclusión de Cuba en la lista terrorista".

Esas notas periodísticas, sin embargo, no solamente sacaron de sus casillas al Ministerio de Relaciones Exteriores sino también a parte del exilio, que ve en la proliferación de nuevas empresas privadas en la Isla un "cambio fraude", como lo expresó con dureza Rosa María Payá.

Por su parte, la empresaria y activista Saily González respondió con un largo hilo a las "varias imprecisiones" y "algunas falacias" en las que, a su parecer, incurrió el reportaje del Herald. "¿Un país en transición? ¿Hacia dónde? Hacia un modelo económico parecido a la oligarquía rusa, supongo", tuiteó, apostillando una de las frases del reportaje y aludiendo al temor creciente de una apertura de la economía cubana a la rusa, dados los últimos acuerdos entre La Habana y Moscú.

Dentro de la Isla, como ha constatado este diario, la desconfianza hacia estos nuevos comercios viene dada por los altos precios y por el temor de que sean gestionados por personas afines al régimen.

Entrevistado al respecto por el Herald, el activista católico Dagoberto Valdés, fundador de la revista Convivencia, declaró que aunque entiende que "los actores económicos más cercanos al círculo del poder" puedan ser los que llegan al "caramelo" en un "efecto piñata", matiza que es "matemáticamente imposible" que las casi 8.000 empresas privadas "estén dirigidas por familiares de funcionarios del Gobierno".

A esa "piñata" se refirió también Reinaldo Escobar, jefe de Redacción de 14ymedio, en la tertulia de Radio Martí Las Noticias como Son, al decir que la empresa privada ha sido "secuestrada" por los que mandan, "de una manera muy fácil: como tienen todo el poder, son los que dicen quién sí y quién no, a quién le permiten una cosa y a quién le permiten la otra". No obstante, ahí mismo recordó que fue "una conquista de las personas que son críticas del Gobierno" y una demanda "que no vino desde arriba, sino desde abajo".

