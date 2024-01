Triplican los aranceles para tabaco y alcoholes importados a Cuba

El Gobierno cubano anunció este jueves la subida de aranceles para la importación de tabacos, cigarros, rones y otras bebidas alcohólicas. Para todos estos productos, la tarifa general pasa a ser del 30%, mientras que para los países considerados "nación favorecida" será del 15%. En ambos casos se triplica el porcentaje, ya que antes se pagaba un 10% y un 5%.

Se concreta así la medida anunciada por los ministros de Economía y Planificación, Alejandro Gil, y de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, que presentaron los cambios tributarios en un programa de la Mesa Redonda a finales de diciembre.

"Incrementamos los aranceles para estos productos que tienen producción nacional similar que debemos continuar estimulando y protegiendo (...) buscando favorecer las exportaciones y también mayor presencia de nuestras producciones en el mercado nacional", explicó entonces Regueiro.

Aunque en aquel momento se hacía mención a productos finales en general, el tabaco y el alcohol son los únicos incluidos en la 'Gaceta Oficial' publicada ayer

Aunque en aquel momento se hacía mención a productos finales en general, el tabaco y el alcohol son los únicos incluidos en la Gaceta Oficial publicada ayer y habrá que esperar si, posteriormente, la medida se extiende al resto o se impone el temor al desabastecimiento que puede suponer el alza impositiva.

La misma Gaceta incluye otra resolución en la que se cumple también con lo anunciado. Se reducen a la mitad los aranceles a la importación de materias primas, insumos y bienes intermedios, "con destino a procesos productivos, con especial enfoque hacia la producción de alimentos y la producción agropecuaria", reza el texto.

El objetivo de estas medidas, según anunciaron las autoridades en televisión, es estimular la fabricación nacional. "Al cierre de noviembre, las importaciones realizadas por los actores económicos no estatales superan los 1.000 millones de dólares. Es una cifra importante y esas importaciones se caracterizan, por lo general, por ser productos terminados. Eso no aporta valor agregado a nuestra economía", dijo el ministro, que admitió la complejidad en algunos casos en que el producto puede ser final o intermedio dependiendo de cómo se utilice.

Regueiro puso como ejemplo el caso de la harina, que puede venderse en una tienda o comprarse para hacer pan, aunque el caso es extensivo a otros, como el aceite. En cambio, no es el caso del tabaco y el alcohol, que eran los candidatos obvios a la aplicación de aranceles más elevados. En cuanto a los alimentos importados , todo parece indicar que el Gobierno ha optado por esperar, ya que una subida de impuestos afectaría gravemente el suministro de alimentos básicos a través de las mipymes, que no tienen aún la capacidad de transformar las materias primas en productos para el consumo nacional.

Las primeras reacciones no han sido positivas, como se esperaba. Aunque algunos usuarios han admitido en la prensa oficial que no son productos de primera necesidad, por lo que el caso no es tan grave –lo que vaticina el efecto que tendrá cuando se extienda la norma–, la mayoría expresa su temor por lo que supondrá a la falta de capacidad de la industria cubana para cubrir esa demanda.

"Se importa porque la industria nacional está muy lejos de satisfacer la demanda nacional", recuerda un lector de Cubadebate. "Pero que lindo hubiese sido que al turismo le impusieran los mismos impuestos cuando importan insumos y productos que se pueden comprar en el país".

Algunos señalaban que el aumento de la tasa de cambio, que pasa de 1x24 a 1x120 provoca que, en realidad, aumenten los aranceles 2,5 veces, aunque otros lo rebaten

"No dudo que con el anuncio, mañana los que venden cerveza le aumenten el precio y empiecen a decir que lo hacen por el aumento del arancel, también pueden esconder la cerveza unos días para que crezca la demanda y así sacarla con un precio más alto, a pesar de que esa la tienen en el país antes de esta publicación", adelanta otro que señala como "pillos" a los vendedores.

Cabía esperar que la reacción a la bajada del arancel para importar materias primas fuera más positiva, pero los comentarios iniciales no dan cuenta de una gran acogida. Algunos señalaban que el aumento de la tasa de cambio, que pasa de 1x24 a 1x120 provoca que, en realidad, aumenten los aranceles 2,5 veces, aunque otros lo rebaten.

"Pero el aumento de la tasa de cambio también es para la importación de productos finalizados, es para todo. Aunque aumente la tasa de cambio los aranceles para productos intermedios serán un 50% más bajos que para los finalizados, que es la intención", reacciona uno.

La sensación, tras tantos años de fracasos, no es de optimismo. "Por supuesto que no hay reducción ninguna. Bueno, sí: de palabras. Somos un pueblo instruido y educado, no hay que ser economista. Ojalá y está nueva improvisación dé los resultados esperados o al menos que se acerquen".

