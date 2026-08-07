La ausencia de un mercado de divisas operativo explica la escasez de efectivo en moneda nacional

Madrid/“Al no existir un mercado interno en divisa objetivo en el país, ellos acceden a un mercado informal a partir de la moneda nacional, lo que trae incumplimientos en los depósitos en Banco y ahí la falta de efectivo” Así de claro lo tiene Daysel García Bello, directiva de Desarrollo Territorial del Gobierno de Sancti Spíritus cuando le preguntan por el rechazo a la bancarización y el apego al efectivo. Es parte del segundo reportaje dedicado a este asunto en el diario Escambray, que el pasado martes publicó el primero, con el que se desveló que incluso en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, donde está prohibido por ley, se trabaja a golpe de billete.

Fidel Fernando Betancourt, director de una sucursal de Bandec, explica que de 32 mipymes con cuenta en su banco, 24 no habían depositado nada en los cuatro primeros meses y de los 2.792 trabajadores por cuenta propia (TCP) solo lo hicieron 338. “Así el efectivo no entra y el Banco no puede satisfacer las demandas de la población. El poco que entra es el de las empresas estatales, que ha mermado por la poca venta que tienen”, explica. El directivo dice estar cansado de estos “incumplidores”, ya que todos ellos están obligados a entregar si ingresan cada día más de 100.000 pesos y, con los precios actuales, es fácil llegar hasta ahí. No obstante, tampoco se puede afirmar que haya engaño.

“Lo que sí está establecido es que pueden tener un fondo de caja chica para pagos menores. No es para reaprovisionarse”, protesta. Coincide con él José Couso Villarreal, de la Banca Personal en la Dirección Provincial, quien destaca que de 15.000 cuentas que poseen los cuentapropistas, 6.000 están inactivas. “No hacen depósitos ni movimientos, lo cual denota que pueden estar violando lo establecido en la Resolución, lo que no significa que los otros 10.000 estén cumpliendo. Los depósitos en efectivo deben ser diarios cuando los cobros excedan de 100 000 pesos, aunque se puede pactar con el Banco un periodo de hasta cinco días. No siempre depositan el 100 por ciento de los ingresos”.

"La plantilla de inspectores es restringida y es imposible poder tener a uno las 24 horas del día en cada punto. Hay que insistir para que en los municipios el accionar sea mayor”

El funcionario señala que “existe una crisis con la disponibilidad del efectivo [y que] estos actores retienen una parte importante por dos causas fundamentales: la evasión fiscal y la compra de dólares en el mercado ilegal”. Couso Villarreal no tiene más remedio que darles la razón cuando lo atribuyen a que el propio banco no entrega los billetes, pero insiste en que es más una consecuencia de las causas, de manera que el problema se asemeja a la culebra que se muerde la cola.

Para evitar los incumplimientos ligados a la negativa a aceptar pagos a través del banco o cobro de una “comisión” para aceptarlo, el Gobierno podría poner inspectores. Si los tuviera. “A lo mejor no podemos llegar al 100 por ciento de los actores, pues la plantilla de inspectores es restringida y es imposible poder tener a uno las 24 horas del día en cada punto. Hay que insistir para que en los municipios el accionar sea mayor”, sostiene Yudiana Afonso, coordinadora de programas y objetivos del Gobierno de Sancti Spíritus.

Esta semana, el Gobierno aprobó la creación de Abasto.cu, una red de mercados mayoristas para todos los actores económicos

De acuerdo con sus datos, se han cerrado unos 800 establecimientos a partir de las revisiones de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (Onat), además de lograr que más privados activaran sus cuentas y detectado desvíos a cuentas personales, en vez de las empresariales como obliga la normativa. Los incumplimientos se sancionan, inicialmente, con una advertencias sobre posibles multas que van desde el bloqueo de la cuenta durante un mes si no se regulariza el problema, a la suspensión total o los mentados cierres, la más radical.

Otro motivo que, según los testimonios consultados por la periodista, hay detrás de los incumplimientos es que “el país cuenta con muy pocas tiendas mayoristas que provean a estos comercios de sus insumos y materias primas, muchos de esos comercios lo que hacen es revender. Los pocos que producen necesitan materia prima que le compran a otros proveedores que son TCP o mipymes y no pueden adquirir esos productos por vías electrónicas”.

Esta semana, el Gobierno aprobó la creación de Abasto.cu, una red de mercados mayoristas para todos los actores económicos con el que intentarán resolver este problema que está, precisamente, en el origen de todo. La aversión del régimen hacia los privados y el mal diseño de la apertura económica desde las reformas llamadas raulistas –por darse durante el mandato de este– conlleva un pecado original que, como reconoce uno de los entrevistados, provoca que “en esa cadena, quien más pierde es el cliente”.