Los cajeros aplican a partir de este martes el cambio de 120 pesos cubanos por un dólar

Después de recorrer más de cuatro bancos, Marcial pudo estrenar la tarde de este martes la nueva tasa de cambio para la compra de divisas que ha comenzado a regir este martes para los cajeros automáticos en Cuba. Con la tarjeta Visa que le hizo llegar su hija residente en Madrid, el jubilado consiguió 1.000 pesos a una tasa de cambio de 118,34 por cada euro, comisión incluida.

La diferencia con el cambio anterior no es poca cosa. Marcial había dejado de usar la tarjeta española financiada por su hija, porque la tasa oficial de 24 pesos por cada dólar que regía hasta el pasado 4 de agosto "era una estafa" y prefería pedirle que le mandara la remesa en efectivo con alguna agencia para vender luego los euros en el mercado informal.

Ahora, el jubilado valora si mantener la vía informal o esta otra. "No está mal la nueva tasa pero la mayoría de los cajeros que hoy encontré no estaban funcionando. En el mercado negro, el cambista no tiene horario ni calendario. A la hora que lo llames te compra los euros".

En la misma fila que Marcial, había varios clientes que usaron su tarjeta nacional en moneda libremente convertible (MLC) también para extraer pesos cubanos con la nueva tasa de cambio. "Por 1.000 CUP que le pedí al cajero, me descontó 8,33 MLC de mi cuenta", confirmó una joven que insertó en el dispositivo una tarjeta de divisas del Banco Metropolitano.

La medida entró en vigor este 9 de agosto, cuando el Banco Central de Cuba emitió una nota informativa en la que anunciaba que los cubanos ya podían cambiar divisas en los cajeros automáticos, siguiendo las nuevas disposiciones anunciadas a inicios de agosto. El cambio podrá realizarse también en la red de oficinas bancarias, las Cadeca (casas de cambio) y en puntos de venta que ofrecen sus servicios en pesos cubanos.

El 4 de agosto, el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, anunció que el Gobierno comenzaría a comprar el dólar a 120 pesos. "Vamos a iniciar con la compra de divisas, de todas las divisas incluyendo el dólar en efectivo superior al cambio de hoy", afirmó durante el programa de televisión Mesa Redonda.

Añadió que se habilitarían para este efecto algunos bancos y casas de cambio, pero que el depósito de divisas en efectivo no está autorizado por el momento.

Según la nota del Banco Central, los usuarios podrán realizar sus operaciones mediante "tarjetas del sistema RED asociadas a los productos en MLC", emitidas por el Banco Popular de Ahorro y el Banco Metropolitano.

No se podrá cambiar divisas desde aquellas tarjetas "asociadas a personas jurídicas de las Formas de Gestión no Estatal" (sector privado), tal como lo define la resolución 222 del Banco Central de Cuba. Sin embargo, sí será posible extraer pesos cubanos desde tarjetas Visa y MasterCard –con excepción de las que emiten los bancos de EE UU–, al igual que la compra de productos y servicios en los establecimientos que acepten esa moneda.

La mayoría de los usuarios no estaban ahí para cambiar divisas, sino para las operaciones habituales de conseguir pesos o cobrar salarios

"Se continúa trabajando en la implementación de otras opciones en cajeros automáticos y demás canales de pago electrónicos, para que el Sistema Nacional de Pagos tenga incorporada la operatoria con el nuevo tipo de cambio", concluye la nota.

Los reporteros de este diario recorrieron las calles de La Habana apenas se publicó el comunicado del Banco Central para comprobar si el nuevo sistema de cambio se encontraba en funcionamiento. Una larga cola de clientes esperaba frente a los cajeros del mercado de Cuatro Caminos, de reciente instalación. En las pantallas de las máquinas aparecía un mensaje que indicaba que estaban "fuera de servicio" e invitaba al usuario a dirigirse "al cajero más cercano".

Sin embargo, la mayoría de los usuarios no estaban ahí para cambiar divisas, sino para las operaciones habituales de conseguir pesos o cobrar salarios.

Los que querían beneficiarse de la nueva tasa de cambio tuvieron que lidiar con muchas dificultades este martes: además de los numerosos fallos de conexión, el propio personal de los bancos no tenían información sobre las nuevas normas y no sabían cómo ayudar a los usuarios a realizar sus operaciones.

