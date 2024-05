Los comercios digitales hacen su agosto con los apagones en Cuba

La Habana/Generadores eléctricos, ventiladores con baterías incluidas y lámparas que se cargan con energía solar, el catálogo de dispositivos para usar durante los cortes eléctricos se multiplica en los comercios cubanos. Las tiendas digitales, populares entre los emigrados para enviar productos a sus familiares en la Isla, están abarrotadas de ofertas destinadas a aliviar los apagones.

"Cuatro en uno: radio, lámpara, panel solar y ventilador", reza un anuncio del sitio Cuballama que invita a comprar el peculiar electrodoméstico. Con un fondo negro que remeda la oscuridad de las nochas cubanas cuando se corta el fluido eléctrico, la promoción incluye también un generador que funciona con gasolina y que el comercio cataloga como "el más potente" de su tienda.

No falta el guiño pícaro de "¿Sabes quién hizo un trío?" para convencer a los clientes de que envíen a sus parientes una estación de energía solar, junto a un panel fotovoltaico y un ventilador. Para curarse en salud ante las posibles críticas, el sitio ha sumado a su campaña la advertencia de que los problemas energéticos en Cuba apuntan a que esta "va a ser otra larga noche, ojalá que esté cerca el amanecer".

Otros portales van por el mismo camino y las conversaciones en las redes sociales también se han llenado de opiniones sobre unos dispositivos pensados más para una situación de emergencia que para su uso continuado en los apagones diarios que sufren millones de cubanos. "Los primeros días me funcionó bien, pero en la medida en que lo fui usando la batería le dura menos", lamentaba este lunes un residente en la ciudad de Sancti Spíritus que compró, por 100 dólares, uno de esos ventiladores solares.

"Lo vi en la tienda de una mipyme muy cerca a la Terminal de Ómnibus de la Habana hace unos meses cuando visité a mi familia allí", explicaba el joven en una página de Facebook destinada a la compra y venta de electrodomésticos. "Tiene un puerto USB para cargar el móvil y una lámpara incluida, pero cada vez rinde menos y donde antes podía refrescarme una parte de la madrugada, ahora no llega ni a un par de horas y lo que echa es más aire caliente que fresco".

El propio Estado cubano ha visto el filón comercial y en sus tiendas en moneda libremente convertible (MLC) ofrece una amplia variedad de dispositivos pensados para los momentos sin electricidad. En la Plaza de Carlos III, en Centro Habana, este fin de semana varios clientes curioseaban alrededor de una pila de cajas de ventiladores de la marca Royal que incluyen un pequeño panel solar.

"Aquí en La Habana ya están llegando los apagones más largos y hay que prepararse para lo que viene porque parece que el problema se va a agravar con el verano", sentenciaba una mujer que, finalmente, sacó su tarjeta magnética en divisas y por unos 125 MLC se llevó el aparato a casa. La fila para comprar el mismo producto fue creciendo, a pesar de su elevado precio, en la medida en que transcurría la mañana.

La opción de comprar estos electrodomésticos en el extranjero y enviarlos a la Isla también es usada por muchos emigrados, pero los tiempos de traslado y los costos de los aranceles aduanales hacen desistir a los que se sienten más urgidos. Conocedores de esa premura, los portales de comercio online incluyen en la compra la entrega en el domicilio y cualquier otro costo de importación.

"Entrega de uno a cinco días hábiles, ya está puesto en Cuba y se puede despreocupar de los impuestos de Aduana", reza un anuncio en uno de esos sitios que, cada vez, hacen una publicidad más agresiva en las redes sociales. "No permita que su familia esté a oscuras o pasando calor", se lee en otro de esos anuncios que han inundado también las páginas y grupos de Facebook.

El entusiasmo de esos comercios no es para menos. En un cotejo hecho por 14ymedio de los precios de este tipo de dispositivos en países de la región, como Panamá, México y Estados Unidos, los montos están entre un 25% y hasta un 40% por debajo del precio con el que se comercializan en la Isla. El negocio de la falta de electricidad resulta bastante rentable para estas empresas.

"Lo que más se ha movido últimamente son los ventiladores con baterías, que se cargan con corriente, mientras hay, o con panel solar, pero también nos han llegado muchos pedidos de lámparas recargables y va subiendo, poco a poco, la demanda de plantas eléctricas solares", explica a este diario un empleado del portal Cubamax que prefiere el anonimato.

El conjunto se envía por vía marítima y se entrega en La Habana en unos 21 días hábiles después de la compra

El sitio, con sede en Miami, tiene por estos días en oferta una lámpara que se alimenta con un panel fotovoltaico o directamente en el tomacorriente, que incluye radio y dos extensiones con bombillos, todo por 65 dólares. El conjunto se envía por vía marítima y se entrega en La Habana en unos 21 días hábiles después de la compra, aunque para el resto del país el plazo aumenta a un mes.

"No puedo esperar todo ese tiempo, a que mi hijo me compre el ventilador y la lámpara recargables y me lleguen en 30 días", advertía una comentarista de Las Tunas en uno de los grupos de clasificados de estos dispositivos en Facebook. La mujer, no obstante, reconoce que no se trata de una solución a largo plazo. "El año pasado mi hijo me mandó uno de esos ventiladores y ya casi ni funciona, dura unos minutos y se apaga", detalla.

"Le dije que me mandara el dinero que los compro por la calle", puntualiza en alusión al mercado informal. "No me pueden coger julio y agosto sin eso porque mi casa es interior y cuando se va la luz no se ven ni las manos".