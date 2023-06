Al controlar el 97% del comercio, el Estado cubano es el responsable de la inflación, no las 'mipymes'

Los cubanos compraron casi un tercio menos el primer trimestre de 2023 que en el mismo período de hace un año. Los datos vuelven a confirmar que la inflación asfixia a la población y, a su vez, al conjunto de la economía nacional, que deja de obtener dinero de la venta de bienes y servicios.

Las cifras publicadas por la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei) sobre el comportamiento entre enero y marzo del comercio minorista en Cuba son, a golpe de vista, positivas. Los ingresos subieron en una gran mayoría de los apartados, pasando el total de 51.261.000.000 de pesos a 65.057.000.000. El crecimiento es de casi un 27%, lo que parece ser una buena noticia que dejaría atrás los peores momentos de la pandemia y sus coletazos.

Sin embargo, si se corrige el dato de precios corrientes aplicando la tasa del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que había en ese momento (46,42% en marzo de 2023), el resultado revela todo lo contrario. El valor del consumo se contrajo un 32%, lo que ratifica "el agudo socavamiento del respaldo material de la moneda nacional y el mayor empobrecimiento de los hogares cubanos", para el economista Pedro Monreal, que ha realizado el cálculo.

Los datos del sector estatal, que acapara el 97% del comercio en moneda nacional, son los que mejor muestran la catástrofe. En su caso concreto, las ventas (siempre referidas al primer trimestre) supusieron 63.062.000.000 pesos, un 25,3% más que el pasado año, pero un -32,9% con el efecto de la inflación. El privado en cambio sí creció en términos reales. En 2022 obtuvo 937.800.000 pesos, frente a los 1.995.000.000 de este año, un crecimiento del 112,7% que, aplicada la variación de precios, queda en un 14%.

La mejora del sector privado, sin embargo, no logra rescatar del hundimiento al comercio minorista, sobre todo si se tiene en cuenta que representa apenas el 3% de las ventas minoristas a la población en moneda nacional.

"Los datos nominales ajustados a la inflación son desastrosos y la caída pudiera ser mayor, como son los estimados de Economist Intelligence Unit (EIU)", considera Monreal, que cita a su colega, el economista Pavel Vidal, quien en un reciente artículo señala que las estadísticas oficiales de la Onei subestiman entre cinco y seis veces la inflación.

"Estaríamos hablando de una inflación anual de más del 200%", dice Vidal en su texto, publicado por El Toque. En ese análisis, el especialista expresa su preocupación por la sensación generalizada que existe en Cuba sobre que las mipymes son responsables del aumento del costo de la vida y son estrechamente vinculadas con la nomenclatura.

Vidal advierte de que no existen pruebas que demuestren la percepción de que los dueños de las nuevas empresas "son familiares de militares y de élites políticas, que lo único que hacen es comprar y vender y no producen nada, y que son un brazo político del Gobierno". Añade que esta sospecha no se fundamenta en datos y que, aunque evidentemente hay que vigilar los casos en que así pueda ser, no conviene generar una percepción basada en prejuicios.

"Una parte del oficialismo que no quiere reformas estará hoy muy feliz con la visión pesimista que parece generalizarse sobre las pymes", argumenta.

A su juicio, la responsabilidad reside en una mala política fiscal que el Gobierno se niega a corregir. Vidal explica que las autoridades cubanas, con el fin de sostener las políticas públicas, han mantenido un déficit fiscal que ronda el 3% de su Producto Interno Bruto (PIB), algo relativamente razonable y sostenible. En cambio, desde 2015, porcentaje ha aumentado año tras año, de manera que en 2020 ya era casi un 18%.

"En términos de valores nominales, de 2019 a 2021 el déficit fiscal se expandió diez veces. En 2021 el desbalance fiscal fue de 63.000 millones de pesos. Son 63.000 millones de pesos que salieron a la calle para comprar productos y dólares que no hay. Los presupuestos del Estado de 2022 y 2023 no han terminado con este desequilibrio fiscal", resume.

Monreal apoya la consideración de su colega de que el sector privado eleva los precios porque puede y debe, ya que opera en una economía inflacionaria. "Es la política fiscal la que debe buscar una solución lo antes posible", coinciden.

