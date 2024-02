Cubanos y turistas, sin pan hasta finales de marzo, pese a una donación de trigo ruso

Los “productos extensores” añadidos al pan –como yuca, calabaza o arroz– no son solución, pues conforman solamente el 15% del total necesario para elaborarlo

La Habana/Una vez más, no hay pan en Cuba por falta de harina. La “compleja situación”, como la define la prensa oficial, durará hasta finales de marzo, según aseguró Emerio González Lorenzo, presidente del Grupo Empresarial Industria Alimentaria.

Aunque los medios estatales dicen que las “afectaciones” a la canasta básica se empezaron a “reflejar” este sábado, es algo que los consumidores constatan día a día desde hace meses, incluso en establecimientos destinados al turismo.

De igual manera, el reporte en la televisión nacional indica que los últimos cargamentos de materia prima llegaron a finales de enero “y aseguraron la actividad de molinos y panaderías la mayor parte de febrero”. En ningún momento menciona que a mediados del mes pasado llegaron 25.000 toneladas de trigo donadas por el Gobierno ruso.

Esa cantidad supera las 20.000 toneladas que, aseguraron las autoridades este sábado, son necesarias para cubrir la “canasta básica normada” durante un mes. Si esto es así, el cargamento de trigo ruso debería haber alcanzado para abastecer las bodegas lo que queda de este mes y el próximo.

El Gobierno, como es habitual, culpó de la situación a las “restricciones financieras debidas básicamente al recrudecido bloqueo y las limitaciones logísticas que sufre Cuba para traer trigo desde mercados lejanos”. Sin embargo, a continuación, el propio presidente de Industria Alimentaria refirió que de los cinco molinos con los que cuenta la Isla, solo uno, el de Cienfuegos, está funcionando, y no puede producir más de 250 toneladas diarias, de las 700 que demanda el mercado racionado.

Los “productos extensores” añadidos al pan –como yuca, calabaza o arroz– no son solución, pues conforman solamente el 15% del total necesario para elaborar el alimento, dicen también las notas oficialistas. Y tampoco comprar el pan a los privados: pese a que aseguran que “se negocia la compra de harina importada por formas no estatales de gestión”, esta aportación supone solamente 3.000 toneladas al mes, y, tal y como dice González Lorenzo, en cualquier caso “las toneladas que llegan al puerto no va a cubrir las necesidades”.

No es la primera vez que en la Isla falta harina y, por consiguiente, pan. A finales del año pasado, el régimen justificó esta escasez diciendo que la guerra entre Rusia y Ucrania había encarecido las importaciones de trigo, algo que fue desmentido por economistas como Pedro Monreal. A partir de datos de la web Business Insider, el experto aseveraba que el precio del cereal estaba en su punto más bajo desde 2020.