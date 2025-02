Envíos de petróleo venezolano en enero: mínimo histórico para Cuba y máximo para Chevron, de EE UU

Madrid/Los envíos de petróleo de Venezuela a Cuba cayeron el primer mes de 2025 hasta un mínimo histórico de apenas 10.000 barriles por día (bpd), un 65% menos que en el pasado diciembre, cuando llegaron 29.000.

A lo largo de enero, las autoridades han advertido en varias ocasiones de la falta de combustible y sus consecuencias en la producción de energía. La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) ha atribuido los apagones a esa escasez, que afecta en gran medida a las centrales de generación distribuida.

El pasado domingo, recién acabado el mes, algunas provincias, como Cienfuegos, vivieron una jornada casi completa sin luz, una situación en la que incidió la salida imprevista de la termoeléctrica Antonio Guiteras, de Matanzas, pero se ahondó por la “falta de combustibles”, según contó el diario Granma, que ese día notificó un déficit nacional de 1.800 megavatios (MW).

Su previsión era que, con la sincronización de la planta matancera y el reabastecimiento de crudo se podría mejorar la generación eléctrica, pero nada de eso ocurrió y la semana ha mantenido la misma tónica, con promedios de escasez muy superiores a los 1.000 MW y hasta 1.500 MW en los últimos días.

Este martes, la estimación era de 1.714 MW de déficit y el parte detallado revela que la mayoría se debe nuevamente a la falta de combustible, con 376 MW que afectan a 56 centrales de generación distribuida y cuatro motores de la patana turca de Regla fuera de servicio. Mientras, por lo que la UNE llama “limitaciones técnicas”, la falta de disponibilidad era de “solo” 151 MW, incluyendo averías en la Guiteras –fuera de juego una vez más–, la unidad 3 de Santa Cruz del Norte, la 5 de Nuevitas y la 2 de Felton. Además, por mantenimiento no están en funcionamiento la unidad 2 de Santa Cruz del Norte, 3 y 4 de Cienfuegos, la 1 de Felton y la 5 de Renté, en Santiago de Cuba.

Los datos de exportaciones de petróleo de Venezuela a Cuba en 2024 han sido muy por debajo de los envíos de los años anteriores, con una caída del 42% con respecto a 2023. Según el balance anual de Reuters, Caracas envió un promedio de 32.000 bpd frente a los 56.000 bpd del año anterior, lo que pone de manifiesto un incumplimiento de los acuerdos firmados en 2000 entre Hugo Chávez y Fidel Castro. En aquel momento, ambos líderes acordaron una media de 53.000 bpd –a cambio de personal cubano en Venezuela, fundamentalmente médico y militar– que durante los mejores años llegó casi a duplicarse, pero posteriormente ha ido cayendo progresivamente, obligando a Cuba a recurrir a otros aliados.

La Isla, ayudada frecuentemente por Irán o Rusia, ha encontrado su mejor amigo en México, impulsado como sustituto, entre otras cosas, por la proximidad. El pasado año, durante los nueve primeros meses, el país norteamericano envió 31.300 bpd, según los datos más recientes conocidos. Pendientes de conocer las cifras anuales –que Pemex debe detallar a la Comisión de Valores de Estados Unidos, donde cotiza– , se constata que en el mandato de Andrés Manuel López Obrador los envíos de petróleo crecieron en torno a un 86%, aunque los derivados decrecieron en un 12%.

México representa, no obstante, otros problemas, ya que está obligado a cumplir con la ley estadounidense –al contrario que Venezuela– y no puede regalar el petróleo del mismo modo. Se desconoce aún cómo se están realizando unas transacciones que alivian ligeramente la situación en la Isla, pero no la resuelven, más aún con sus termoeléctricas destrozadas—funcionan con crudo nacional, muy dañino para las calderas, y sin mantenimiento adecuado durante décadas— y unas necesidades de generación cada vez mayores por parte de población y empresas.

La reducción de los envíos de Venezuela a Cuba coincidió, sin embargo, con un enero excelente para las exportaciones de la estatal venezolana Pdvsa, que subieron un 15%, hasta los 867.000 bpd. El impulso se debe en particular al aumento de la producción de los pozos de la estadounidense Chevron, que se beneficia de una excepción provisional en las sanciones decretadas por Washington, así como las grandes ventas a China, según datos basados en los movimientos de los buques y monitorizados por Reuters.

La agencia británica recuerda que, aunque la Administración de Joe Biden restableció las sanciones al petróleo venezolano en abril de 2024, sí renovó las licencias otorgadas a Chevron y sus socios para vender tanto a EE UU como a Europa o India. Pese a su hiperactividad en anuncios y acciones de Gobierno, Donald Trump no ha anunciado ningún cambio en esas condiciones, subraya Reuters.

En enero, Chevron aumentó las exportaciones de petróleo venezolano a 294.000 bpd, el más alto desde que posee la licencia y por delante de los 280.000 bpd vendidos en octubre de 2024. Todos los cargamentos de Chevron fueron a Estados Unidos para procesarlo en sus propias refinerías y venderlo a sus clientes, informa Reuters.

Las exportaciones se duplicaron a Europa, al pasar de 30.500 bpd a 63.000 entre diciembre y enero, mientras a India llegaron unos 60.100 bpd, aproximadamente la misma cantidad de siempre. Muy por delante de todos los destinos se ubica China, que es el mayor mercado para Venezuela, con 442.000 bpd en enero, un 21% más que los 364.000 bpd de diciembre.

Este es el argumento que Chevron está utilizando para presionar a Donald Trump a su favor. Su director ejecutivo, Mike Wirth, dijo esta semana en una entrevista con el Financial Times que es necesario mantener la licencia especial, porque, de lo contrario, China y Rusia ganarían influencia en el hemisferio occidental.

“En Venezuela, en particular, lo que se ha visto es que cuando los países de Occidente se van, empresas de China o de Rusia, aumentan su presencia como resultado”, declaró. Según sus estudios, agregó, el impacto en la economía venezolana forzará más migración.

El secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, había argumentado días antes que era necesario revisar las licencias que acaban “aportando miles de millones de dólares a las arcas del régimen” mientras el madurismo “no cumplió ninguna de las promesas que hicieron”.

“Mira, estamos dirigiendo un negocio. No nos involucramos en política exterior”, repuso Wirth.