Un experto del oficialismo defiende a 'El Toque': "la economía no es un juego para propagandistas"

Manuel David Orrio del Rosario, ex agente de la Seguridad del Estado, considera que hay una campaña contra el medio que no se corresponde con la ciencia económica

Madrid/El énfasis del régimen en su campaña contra El Toque, al que acusa de manipular la tasa de cambio del dólar con el fin de soliviantar a la población y como parte de la “guerra híbrida” de EE UU contra Cuba, no convence si se aplica la ciencia. El último en reclamar que se mire “la verdad cara a cara” es Manuel David Orrio del Rosario, economista, ex espía y periodista jubilado que colabora con algunos medios de izquierda, como el anticapitalista Kaosenlared. El experto señala que, en este diferendo, él, “un defensor del proyecto socialista cubano”, no puede estar más que “con la verdad y la ciencia económica”.

Orrio defiende la profesionalidad con que El Toque calcula y difunde su popular tasa de cambio de las divisas en el mercado informal cubano y ofrece un argumento implacable: “la Economía es una ciencia, no un juego para improvisados, propagandistas burdos o incautos que caen en sus trampas”.

Antes de comenzar su disertación, el experto desarrolla la importancia de elegir la realidad aunque se esté dando “armas al enemigo” y lo hace citando palabras de una suerte de santísima trinidad castrocomunista: Fidel y Raúl Castro, primero, y el propio Lenin si aún quedan dudas.

Orrio del Rosario describe a El Toque como medio opositor, admite que puede o no estar financiado por EE UU y recuerda que, “guste o no” es referencia gracias a sus reportes sobre la tasa de cambio. Lo siguen 407.000 personas en Facebook, frente a los 2.600 seguidores de El Dato, la página con la que el oficialismo llama a contrarrestar el medio. “Quizás aquí aparezca la razón profunda de la campaña; aunque, según parece, los ‘ideólogos’ tienen déficit de economistas”, ironiza.

El experto lamenta que el Gobierno, en vez de intentar, si puede, dar soluciones al problema galopante que tiene con la inflación y el mercado informal de divisas, se empeñe en “intentar una desacreditación mediante propaganda. Particularmente se insiste en ese carácter ‘enemigo’ y se pretende desautorizar la cienticifidad de los reportes de El Toque respecto a la tasa de cambio informal”, agrega.

También reprocha al Gobierno que no ha hecho nada más que citar y no concretar un presunto programa de macroestabilización económica y de “corregir distorsiones”, burlándose también de la que considera una “señora distorsión: el relajo criollo de las tasas de cambio oficiales”. Además, llega a citar al propio marxismo para cuestionar las tesis gubernamentales. “Buena pregunta, por cierto, es cómo desde una computadora pueden subvertirse leyes económicas que, entre otros grandes economistas, Carlos Marx analizó ‘al detalle’”.

Orrio del Rosario deja datos muy interesantes, como la explicación que ofreció el economista Juan Triana Cordoví en los comentarios del blog de Silvio Rodríguez Segunda Cita, en la que señalaba que dos organismos oficiales han comprobado el buen funcionamiento del método de El Toque. “CEEC (Centro de Estudios de la Economía Cubana) invitó al Centro de Estudio de la Complejidad (Centro de Sistemas Complejos Facultad de Física de la UH) a hacer un ejercicio sobre esa tasa de cambio utilizando instrumentos bien sofisticados y sus resultados fueron que la metodología utilizada por El Toque es perfectamente válida, responde a los datos disponibles y a sus supuestos (declaraciones de intención de compra y venta). Ellos incluso la aplicaron a otros mercados y dio resultados dentro de los parámetros”. Orrio se pregunta, citado esto, por qué el Gobierno ignora deliberadamente a sus “más destacados economistas” y, aunque en ningún momento lo dice, se lee entre líneas que considera a la actual dirigencia completamente incapacitada para reaccionar.

Se percibe también cuando recurre al programa Cuadrando la Caja del pasado 24 de marzo. Este espacio, que, en sus palabras, “no se pierde cualquier economista cubano que se respete”, fue muy explícito en ese momento: los tres expertos presentes concluyeron que el déficit fiscal monetizado es la causa de la inflación. “Monetizado, señores propagandistas, significa que el déficit se financia con emisión de moneda… sin respaldo de oferta”, espeta, y recuerda que se ha programado para 2024 un déficit fiscal del 18,5% del producto interno bruto (PIB), frente al 3-5% recomendado.

En aquel Cuadrando la Caja estaba el ex ministro de Finanzas y Precios en 1994, José Luis Rodríguez, que en pleno Período Especial se tuvo que hacer cargo de reducir el déficit y que en el programa recomendó encarecidamente que se pongan todos los esfuerzos en repetir la estrategia. “Las políticas económicas en la actual circunstancia de Cuba deben dirigirse entre otros caminos necesarios, a tratar de reducir ese déficit fiscal porque no podemos sostenerlo a lo largo del tiempo”, instó.

El economista Joel Ernesto Marill Domenech, también presente, coincidió con sus colegas y afirmó que “si hay más moneda nacional y menos dólares, los tipos de cambio tienen que reflejar esa relación. Si no lo hacen de manera formal (...) se canaliza esos desequilibrios por vías informales.

Orrio –que subraya que “El Toque ni se mencionó en ese Cuadrando la Caja”– repasa también el currículum de Pavel Vidal, una de los principales expertos del medio, y pone en duda que quiera comprometer el “prestigio académico y su crédito” que ostenta a pesar de su juventud –no ha cumplido los 50 años–.”Con el debido respeto, señores propagandistas: no les parece que a ese hombre no le va la etiqueta de mercenario?”.

El periodista también recuerda que en agosto del 2023 las divisas bajaron de precio –el dólar de 250 a 215 pesos– y El Toque lo reportó, destacando que se ha ganado la confianza de los que siguen su tasa de referencia porque “en la calle ha demostrado ser creíble, más allá de que en las especulaciones del mercado informal criollo se manifiesten la profecía autocumplida y el comportamiento de rebaño”.

Tanto es así, que incluso economistas que admiten la posibilidad de que su información esté parcialmente manipulada, como Alejandro Peñalver Mauri y Oscar Fernández Estrada, piden medidas que no guardan relación alguna con lo virtual, desde hacerse cargo de publicar una tasa de cambio informal “oficial” a que el Banco Central de Cuba deje de “evadir su responsabilidad e incumplir su función de garantizar la existencia de un mercado formal, pudiendo hacerlo”,

Finalmente, Orrio del Rosario explica por qué considera que el régimen está en esta campaña. “¿Acaso se pretende aplicar la estrategia mediática de la distracción, al decir de Noam Chomsky?”, se pregunta. Esta técnica “consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes”, expone. Y lo ilustra con un ejemplo. El Gobierno destina al turismo en torno a un 35% de las inversiones totales del año y apenas un 6% a la agricultura o un 3% a la ganadería. Y siembra una sospecha: ¿no será quien defiende una desproporcionada inversión en el sector hotelero el más interesado en desviar la atención hacia otros asuntos y ofrecer un enemigo exterior? La teoría está sobre la mesa, y su autor solo se describe, de nuevo al finalizar, como un “periodista, con la Verdad y la Ciencia Económica”.