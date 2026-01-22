El Gobierno cubano culpa a Trump por sus impagos a sus acreedores del Club de París

La delegación cubana se reunió en la capital francesa con representantes del Club de París.

Los países reconocen los esfuerzos de la Isla y destacan la importancia de mantener "los vínculos alcanzados"

La Habana/El Gobierno de Cuba se reunió con sus principales acreedores del Club de París para hacer balance del acuerdo firmado un año atrás para reestructurar los pagos de la deuda.

Según una nota en la prensa oficial, la delegación –encabezada por el vice primer ministro Oscar Pérez-Oliva–, se reunió en París con los representantes de más de una docena de países, que reconocieron los "esfuerzos" de la Isla para cumplir con sus acuerdos en materia de devolución de las deudas contraídas.

La parte cubana expuso la "compleja" situación económico-financiera que atraviesa la Isla, que achacó a seis décadas de sanciones de EE UU "una política recrudecida hasta niveles sin precedentes desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero del 2025".

El Club de París coincidió con Cuba, afirma la nota, en la importancia de mantener "los vínculos constructivos alcanzados" el pasado año.

Las autoridades cubanas y el Club de París acordaron en enero de 2025 modificar los términos de los acuerdos de 2021 y 2015 ante la imposibilidad cubana para satisfacer sus compromisos.

El grupo de acreedores indicó en un comunicado que el nuevo pacto ofrecía a La Habana "condiciones más ventajosas para hacer frente a sus dificultades económicas y financieras en los próximos años", así como la posibilidad de "preservar" las relaciones financieras entre las partes.

Cuba firmó en 2015 un histórico acuerdo con el Club de París, que le condonó 8.500 millones de dólares de una deuda total de 11.000 millones, con el compromiso de La Habana de pagar en plazos el importe restante hasta 2023.

Sin embargo, a partir de incumplimientos parciales en 2019 y 2020, la Isla se declaró incapaz de abonar los pagos correspondientes y solicitó una moratoria de dos años para un total de unos 200 millones en pagos atrasados. El Club de París sólo aceptó retrasar un año los plazos, aunque con la posibilidad de renegociar.

A mediados de 2021, las partes acordaron un plazo adicional para los compromisos adquiridos en 2015, pero la economía cubana no ha hecho sino empeorar a pasos agigantados.

El Club de París incluye a Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Japón, los Países Bajos, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido.

Además, la Isla tiene elevadas deudas con otros Estados, así como infinidad de empresas privadas de distintos países.