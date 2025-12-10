La inflación interanual en noviembre se situó entre el 15% y el 70% en Cuba según las fuentes

La escasez de los productos frescos por el hundimiento de la agricultura, en cambio, se refleja en las subidas.

Madrid/Oficialmente, la inflación en Cuba sigue una tendencia a la baja, aunque los precios han aumentado un 13,07% desde enero y un 14,95% en los últimos doce meses. El dato se queda por debajo de lo que varios economistas calculan para el mercado paralelo, un 70% en el caso del cubano Pavel Vidal y un 37,6% según el estadounidense Steve Hanke, que ubica a la Isla como el quinto país con peores datos, por detrás de Venezuela, Corea del Norte, Irán y Sudán. La depreciación del peso cubano frente al dólar asciende, para este experto, al 22% en 2025, la sexta peor del mundo.

De acuerdo con los datos publicados este martes por la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei) los precios subieron un 1% en el mes de noviembre, ligeramente más que el pasado mes (0,95%) y son los alimentos los que más han pesado en ello. El frijol colorado se encareció más de un 6% y el negro un 44,6%, mientras los huevos subieron un 5,8%, el aguacate un 4,2% y el arroz un 3,9%. Todos ellos componen, junto con la malanga (3,8%) y la cebolla (3,5%) la lista de mayores subidas, mientras el cerdo apenas ha visto aumentar su precio, en la antesala de las navidades, cuando más demanda tendrá.

La lista de alimentos cuyos precios bajaron –muy levemente, todos por debajo del 1%– no dice poco si se compara con la anterior. Retrocedieron el refresco en polvo, los espaguetis y la sal, todos ellos importados y de venta en comercios privados. La escasez de los productos frescos por el hundimiento de la agricultura, en cambio, se refleja en las subidas. Toda la sección de alimentos, la que más pesa en la lista de la compra, ha subido un 1,58% este mes: la que más.

En las subidas interanuales continúa muy destacada la sección bebidas alcohólicas y tabaco, que aunque este mes bajó escasamente (0,24%%) acumula una subida anual del 71% y aún más si se compara con noviembre de 2024, con una diferencia del 88%. Este mes, el descenso de los precios del cigarro, tanto suave como fuerte, ha permitido un ligero alivio para los fumadores.

Restaurantes y hoteles, otra división que abarca el precio de los alimentos, destaca como la segunda cuyos precios han aumentado más en el año, con un 20% (y un 23% interanual). Todas las comidas (desayuno, almuerzo y comida, y merienda) aumentaron más de un 1% este mes, una situación similar a la de la cerveza y el ron, con subidas del 1,5% y 1,2%, respectivamente.

También ha querido destacar nuevamente la Onei la sección de artículos de aseo como una de las que mayores subidas acaparó este mes, con la manicura al frente (casi un 3%) o el champú y el acondicionador superando el 2%. No obstante, a punto de terminar el año, lo más significativo es la subida interanual de la Educación, que supera el 16%, un aumento preocupante para un sector irrenunciable.

Las comunicaciones, a pesar del tarifazo de Etecsa el pasado mayo apenas reflejan subidas (un 0,5% interanual), fruto, según los economistas, del obsoleto método con que el Gobierno mide el índice de precios al consumidor. La metodología sigue anclada al año 2010, cuando apenas había teléfonos móviles, de ahí que se atribuya un efecto irrisorio al gasto en un sector que actualmente es de suma importancia para el día a día de la población y en la que los ciudadanos invierten buena parte de sus ingresos.

Pese a los enormes fallos tanto a la hora de medir la canasta de precios como de asignarle precios muy por debajo de los que se encuentran en el mercado informal al que los cubanos deben recurrir constantemente, los economistas recuerdan que es importante tener en cuenta el IPC oficial por dos motivos fundamentales: por un lado, para ver la evolución consigo mismo; por otro, porque es la referencia de que dispondrán los mercados internacionales a la hora de tomar decisiones.

Aunque en los dos últimos años, especialmente 2025, el IPC oficial –y el oficioso– se ha moderado, algunos economistas subrayan que no se está logrando por la vía del aumento de la producción, como se puede constatar de acuerdo con los propios datos del Gobierno, sino por la del empobrecimiento de la población y la pérdida del valor adquisitivo.

Este lunes, el economista cubano Pedro Monreal publicó un artículo analizando el costo mensual de la cesta de la compra de un cubano promedio, un dato que las autoridades mantienen convenientemente en secreto. Para ello se ha basado en las estimaciones del profesor Javier Pérez Capdevila, residente en Guantánamo, que calcula en poco más de 50.000 pesos las necesidades de un adulto. El gasto viene de sumar unos 37.600 pesos en alimentación, 2.150 en medicamentos y 6.700 en el hogar y la higiene. Además, añade suministros (1.000), transporte (1.300) y servicios personales (1.360).

Monreal ve en este un cálculo muy realista, aunque también toma en cuenta el de Omar Everleny Pérez, que hace un año estimó las necesidades de dos personas en 45.401 pesos mensuales y el del Food Monitor Program, de 41.735 para la alimentación de dos personas este agosto. Con todos estos datos concluye que el salario mínimo digno para un cubano debería rondar los 50.000 pesos al mes, a años luz del oficial, establecido en 2.100 pesos cubanos.