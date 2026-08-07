La llegada de turistas cae por debajo de los pésimos datos registrados en la pandemia de covid

Madrid/Parecía que el régimen cubano iba a dejar de publicar los datos de un turismo que poco importan ya, pero finalmente lo ha hecho, aunque con retraso. Apenas 28.100 viajeros internacionales llegaron este junio a la Isla, ligeramente por debajo de los dos meses anteriores, cuando la cantidad se quedó en poco más de 30.500. El dato convierte al sexto mes del año en el peor desde la pandemia, ya que, incluso en 2021 –cuando Cuba sufrió el mayor embate de la enfermedad, frente al resto de países, que lo vivieron en 2020– la cantidad de turistas fue superior, con 35.795.

Con los números, publicados por la Oficina Nacional de Estadística e Información, se conoce ya el dato del primer semestre, catastrófico como estaba previsto. En los seis primeros meses del año viajaron a la Isla 699.878 personas, menos de la mitad (48,7%) que en el mismo período de 2025, cuando llegaron 1.364.400. Aunque junio es, históricamente, uno de los peores de todo el año, la comparativa con este mes de los últimos cinco años pone de manifiesto el daño que las sanciones han causado a una de las principales fuentes de divisas, que ya estaba mostrando signos de decadencia frente a la época posterior al deshielo (2015-2016, con Barack Obama en la Casa Blanca).

La serie deja clara la tendencia, ya que en junio de 2022 viajaron a Cuba 118.232 extranjeros, cantidad que mejoró en 2023 –con 231.026–, cuando se esperaba una remontada del sector. Los dos años posteriores, con 134.948 y 116.592, respectivamente, ya apuntaban a un empeoramiento del área que seguía recibiendo las mayores inversiones públicas, pese a la disminución de viajeros. Pero el bloqueo petrolero decretado el 29 de enero por Washington, que ha paralizado los vuelos internacionales hacia la Isla, ha sido letal. El remate han sido las amenazas de sanciones contra las hoteleras foráneas(las españolas Meliá, Iberostar y Barceló, la canadiense Blue Diamond y tres más), que se han retirado del país en julio, por lo que aún no es posible determinar si se notará algún efecto.

La serie deja clara la tendencia, ya que en junio de 2022 viajaron a Cuba 118.232 extranjeros, cantidad que mejoró en 2023 –con 231.026–, cuando se esperaba una remontada del sector

Todos los países de origen reflejan pérdidas brutales, incluso aunque la comparativa toma en cuenta el dato acumulado en todo el año. Aún es visible en ese cálculo el efecto de enero, mes en el que no habían comenzado las cancelaciones de vuelos, y principios de febrero, cuando aún vacacionaban turistas que habían llegado ese mes y a los que fueron destinados los últimos vuelos, casi de evacuación.

En ese grupo predominan los canadienses y los rusos, dos de las principales fuentes del turismo cubano y que ahora no tienen ninguna conexión a la Isla. La comunidad cubana en el exterior vuelve a ser el principal grupo de viajeros internacionales, al aportar casi la mitad de los 28.100, con 13.194 visitantes en junio y un 40% menos en el primer semestre en comparación con el año anterior. Le siguieron los estadounidenses, con 5.429 y una caída acumulada del 54%. Pese a las sanciones, EE UU es el país que más vuelos tiene con la Isla, mientras España mantiene una sola conexión aérea (Air Europa), además de Air China, que vuela una vez por semana desde Madrid.

Sigue notándose la presencia –relativa– de mexicanos (1.969) y colombianos (1.010), que están entre los ciudadanos que más llegaron a la Isla en junio, pese a ser cantidades ínfimas. Sin embargo, no lo son tanto si se compara con datos como el de España, que apenas aportó 704 viajeros, Canadá (698) o, peor aún, Rusia, con apenas 99 ciudadanos. En porcentaje acumulado del primer semestre, los números son brutales, destacando Canadá, que se ha dejado un 70,3% de viajeros.

Habitualmente, la Onei solía publicar estas cifras en torno al día 25 del mes posterior, pero en esta ocasión se ha retrasado casi 15 días la difusión de los datos, hasta el punto de que muchos ya ni esperaban que el organismo se tomara la molestia de ofrecer la serie histórica de un sector en estado vegetativo.

Habitualmente, la Onei solía publicar estas cifras en torno al día 25 del mes posterior, pero en esta ocasión se ha retrasado casi 15 días la difusión de los datos

Pese a todo el régimen intenta mantener las apariencias y esta semana ha celebrado los 39 años de Cubanacan. Yaima Suárez, vicepresidenta de Mercadotecnia del grupo hotelero estatal, señaló a la prensa oficial que se mantiene el desafío de “seguir impulsando el turismo a pesar del recrudecimiento de las medidas contra Cuba, desde aprovechar al máximo la conectividad aérea trayendo nuevos clientes y repitentes fieles a muchos de nuestros hoteles que hoy están usando rutas alternativas para llegar y que también nos visitan para ver a su familia cubana”.

La funcionaria dijo que se están “desarrollando diferentes proyectos para incrementar los resultados de la organización”, pero mientras los aviones sigan sin llegar a una Isla en la que tampoco hay luz, ni agua, ni un gran número de bienes de consumo, es difícil creer que haya quien esté dispuesto a invertir.