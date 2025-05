Meliá celebra sus 35 años en Cuba con un documental en el que presume de su amistad con Fidel Castro

Madrid/Entre Fidel Castro y la familia Escarrer “desde el principio existió una buena química nacida del mutuo respeto y amistad”, ha declarado en más de una ocasión Gabriel Escarrer Jaume, consejero delegado de la hotelera española Meliá. De la génesis de esta relación, capaz de vencer los malos datos económicos del último quinquenio, se sabrá algo más cuando este 10 de mayo se estrene el documental con el que la compañía balear quiere celebrar el 35 aniversario de su llegada a Cuba.

La empresa ha adelantado a la prensa mallorquina un fragmento de cinco minutos del filme, titulado Cuba en el alma de Meliá. En las imágenes se ve a Fidel Castro corriendo la cortinilla con la tarja conmemorativa de aquel mayo de 1990 en que inauguró el Sol Palmeras, en Varadero. Idarmis Tapanés Suárez, actual gobernanta del establecimiento y entonces empleada, recuerda con “dicha” que el ex mandatario estuvo en la habitación 4037, donde dio un discurso “muy emotivo” en el que valoró el reto que suponía para cubanos y españoles trabajar por primera vez de manera conjunta en esa instalación mixta.

El testimonio va acompañado, cómo no, de la arenga y las imágenes del comandante en jefe probando el colchón –“con permiso de los dueños”– y subrayando lo cómodo que es. “Del éxito que ellos tengan dependerá mucho todo el desarrollo del turismo en nuestro país”, proclama Castro, alérgico hasta entonces a esa industria.

Como acreditan varios estudios, entre los 60 y los 80, la Revolución consideraba que el sector era una fuente de “impactos sociales negativos en lo ideológico y cultural” y, a pesar de que la legislación abría la puerta –en 1982, con el Decreto-Ley 50– a la asociación con empresas extranjeras, no fue hasta la caída de la URSS cuando la artillería se dirigió al turismo con la intención de captar rápidamente divisas.

Es en ese contexto cuando Meliá aterriza en la Isla. “A lo largo de los años tuvimos que atravesar dificultades y vicisitudes, así como soportar la incomprensión, intolerancia y presiones de algún país. Pero a pesar de todo seguimos aquí, más comprometidos que nunca. Siempre estaremos con ustedes, apoyándolos como si fueran hermanos, como así lo hemos demostrado”, dice en un discurso Gabriel Escarrer Juliá, fundador de la cadena y amigo personal de Castro.

Escarrer Juliá, fallecido el pasado 26 de noviembre de 2024 –ocho años y un día después que su amigo Fidel–, fue condecorado en enero de este año la Orden de la Solidaridad a título póstumo de manos del ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda. Lo recibió su hijo, Escarrer Jaume, sancionado por EE UU en 2020 en virtud de la Ley Helms-Burton. A esta norma han acudido herederos de terrenos que fueron expropiados tras el triunfo de la Revolución y después han servido para edificar hoteles explotados por Meliá, aunque ninguna de las demandas ha prosperado hasta la fecha.

“Mi padre tenía mucha razón –interviene Escarrer hijo en el video–. La familia de Meliá Cuba ha sido una gran clave de nuestro éxito”. Sus palabras se alternan con las de Castro, afirmando con contundencia: “Por ser los primeros, les corresponde un lugar de honor en la historia. Ellos han confiado en nosotros y estoy seguro de que detrás de ellos vendrán muchos”.

En el fragmento no faltan Juan Carlos García Granda, elogiando la capacidad de innovación de la hotelera –“cuando tenemos problemas con los suministros, ellos están proponiendo cosas nuevas”– y su antecesor, el actual primer ministro Manuel Marrero. Tras 15 años como titular del ramo, el jefe de Gobierno no vacila al aportar las cifras de presencia extranjera en Cuba: 17 cadenas internacionales y el 67% de las habitaciones, lo que demuestra la debilidad de la industria nacional. Meliá gestiona 35 establecimientos en la Isla en ocho destinos del país. “Es toda una obra forjada”, resume el dirigente, que asegura que su país “nunca dará la espalda” a quienes confían en él, por la aportación que hacen para “reimpulsar la economía”.

El fragmento concluye con el firme compromiso de Escarrer Jaume con el turismo de la Isla. “Juntos podemos apostar por un futuro mejor por lo menos los próximos quince años, aprovechando los vientos a favor” de la industria. “Siempre digo que Cuba es la gran Perla del Caribe. Seguro que nos quedan por lo menos otros 50 años más de seguir creciendo conjuntamente”, vaticina.

Las palabras de Escarrer llegan pocos días después de que trascendieran las declaraciones de Miquel Fluxà, presidente de la hotelera balear Iberostar, apostando por el buen futuro para la Isla en el sector. “Creemos que en Cuba las cosas pueden mejorar”, dijo el empresario a Televisión Cubana, aderezando las declaraciones con palabras de afecto a la población. “Me he sentido muy respetado y muy querido por los cubanos, lo cual me ha impulsado a desarrollar todos los negocios que estamos haciendo aquí”.

El apoyo de Meliá –y otras cadenas, como Iberostar– parece evidente, pero los resultados económicos no dan mucha confianza a los accionistas, que ya llevan varios años manejando los informes que revelan que la Isla no solo no se recupera tras la pandemia, sino que retrocede. Según los últimos datos, al cierre del primer trimestre Cuba ha recibido 571.772 viajeros internacionales, un 30% menos que el mismo período del año anterior, lo que amenaza con una caída inédita con respecto a los 2,6 millones previstos para 2025.

Algunos expertos ya calculan que es posible rondar apenas los 2,2 millones, mientras República Dominicana ya va, con los datos de cierre de abril, por 4.369.288.