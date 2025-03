"Lo que no se puede tocar, bajo ningún concepto, es el papel del Partido Comunista"

Madrid/Nada más y nada menos que Cambios estructurales fue el título elegido por Marxlenin Pérez, conductora de Cuadrando la Caja, para enganchar a la escasa audiencia de la televisión nacional a su programa de este domingo. Promocionado por la prensa oficial, el sugerente tema motivó a algunos interesados a seguirlo, en directo o en diferido.

¿Avanzarían sus expertos, entre los que se encontraba el economista y ex ministro José Luis Rodríguez, alguna de las medidas que espera el país? Entre las decisiones que están previstas, una de las que más interesa en la calle es la del mercado cambiario, por no hablar de algunas decisiones que favorezcan la inversión de cubanos o extranjeros en el país. ¿Se precipita la Isla hacia un capitalismo de Estado como el chino o el vietnamita?

Ni una cosa ni otra ni novedad alguna. Sentados a la mesa también estaban Rafael Montejo, profesor de Finanzas y decano en la Universidad de La Habana, y Ramón Labañino, economista, aunque más conocido como espía encarcelado en EE UU. La larga conversación sobre los graves problemas económicos que aquejan a Cuba acabó sorprendiendo más cuando se dijo qué no hacer en vez de qué hacer.

“Esa idea me parece central, los cambios estructurales que no hacer y un cambio estructural económico es, por ejemplo, el libre mercado”, adelantó Labañino, que consideró que confiar en que la oferta y la demanda se regulen solos y el Estado no tenga decisiones “es un desastre, eso nos lleva al capitalismo”, como el hecho de “privatizar los medios fundamentales de producción”. No obstante, el experto dio, en este punto, un salto hacia la política.

“Esa idea me parece central, los cambios estructurales que no hacer y un cambio estructural económico es, por ejemplo, el libre mercado”

“Lo que no se puede tocar bajo ningún concepto, que va mucho más allá que la economía, es el papel director del Partido Comunista de Cuba (...). Es el partido el que nos une a todos los cubanos y tiene que haber un solo partido, que es el partido nuestro”, machacó, antes de señalar otros peligros como el pluripartidismo –“trata de dividirnos”–, las elecciones –“nos haría un daño tremendo”–, o la privatización de los medios de comunicación que, a su juicio, es “privatizar la conciencia política ideológica de la nación”.

Este atrincheramiento con el que el ex espía quiso poner colofón al programa no hizo más que certificar que cambios estructurales no habrá, por mucho que Rodríguez rematara recordando que el Gobierno tiene algunos objetivos anunciados que no constituyen ninguna novedad. Entre ellos habló de la traída y llevada dolarización y desdolarización o el fin de la libreta, que se remonta ya a los inicios del mandato raulista, en 2008, pero que por el momento se sigue manteniendo, aunque sea casi imposible cumplir con plazo alguno y se deba importar.

El ex ministro entró en algunos temas espinosos, entre ellos el que consideró clave para obrar un cambio real en la economía cubana y que, a juzgar por su discurso, es imposible de ejecutar: la mejora de la producción de alimentos. Rodríguez señaló que la agricultura tiene graves problemas en su teórico cometido de alimentar a la población y que la causa es la desinversión.

“Tiene que crecer el sector agrícola, que ha estado en los últimos años en torno al 3% del producto interno bruto, ocupando –la última cifra– el 18% de la fuerza de trabajo. Eso es baja productividad”, explicó. El especialista considera que el sector debe tener unos datos de equilibrio, rondando el 10% de aportación al PIB y de empleo, pero que en los últimos años, lejos de mejorar, se ha retrocedido. Y fue claro: “¿Cuál es la gasolina que mueve el carro del cambio estructural? La inversión. Si usted no tiene una estructura de inversiones adecuada para producir un cambio estructural adecuado no va a caminar. (...) Hoy hablamos de un programa de seguridad alimentaria y, sin embargo, es mínimo lo que se destina a la agricultura. En el capítulo de inversión está en el entorno del 2 y pico o 3%”.

La consideración de que existe una severa falta de recursos destinados al sector agropecuario ha sido señalada por infinidad de economistas, pero para Rodríguez, que fue enfático al respecto, las cosas no son tan sencillas como puede parecer. “Cuba para alcanzar niveles de desarrollo tiene que crecer entre un 5% y 7%. Pero eso demanda un 25% de inversiones en relación al PIB y hoy tenemos el 10% o 12%, es decir, hay que invertir. Pero, a su vez, cuando te metes en las inversiones tienes que priorizar las que producen resultado a corto plazo, no inversiones de una larga maduración y ahí está la discusión de si invertimos en la agricultura o en la industria o en el turismo”, razonó.

"Cuando te metes en las inversiones tienes que priorizar las que producen resultado a corto plazo, no inversiones de una larga maduración y ahí está la discusión de si invertimos en la agricultura o en la industria o en el turismo”, razonó

La idea de que el sector turístico produce un beneficio muy inmediato –especialmente si se compara con otros sectores que requieren años para que se perciban los efectos– está detrás de la explotación masiva a nivel internacional de este segmento, a pesar de que los economistas advierten de que su crecimiento debe ser sostenible para paliar los perjuicios que provoca. En Cuba, sin embargo, no parece estar viviéndose esta situación. Con una caída sostenida del turismo durante un lustro, el dinero rápido no parece una justificación para seguir destinando un 36,5%.

Los expertos hicieron un repaso a los cambios estructurales que ha vivido la Isla, donde el primero y de mayor calado fue la Revolución, “que supuso cambiar de una sociedad privada medios de producción privados, a una propiedad social sobre los medios de producción. Eso creó un marco completamente diferente”. Otro de los puntos álgidos, llevado a cabo gracias al subsidio soviético, fue la reconversión industrial de los años 70, a la que siguió la dolarización durante el período especial y, en 2021, la aprobación de la empresa privada y la Tarea Ordenamiento, a la cual se refirió con pesar Rodríguez. “Diseñada en frío, tenía toda una serie de reequilibrios y fórmulas para salir de los desequilibrios. Pero se implementó en un momento donde la pandemia había paralizado la economía. Entonces no funciona”.

Ahora, uno de los grandes cambios anunciados es el de matriz energética, en un momento en que hay “dificultades de abastecerse en un mercado mundial complicado, incluso para los socios nuestros. Es el caso de Venezuela, el caso de Rusia también y el caso de México, que son las tres fuentes que tenemos externas hoy de suministro de combustible”. También citaron los tres a la bancarización y la informatización de la sociedad como cambios estructurales. Por ahora, ninguna de las tres cosas se muestra aún próxima a dar frutos.

“Diseñada en frío, tenía toda una serie de reequilibrios y fórmulas para salir de los desequilibrios. Pero se implementó en un momento donde la pandemia había paralizado la economía. Entonces no funciona”

Más lejos queda, todavía, la relación con los BRICS (donde Cuba es por ahora un Estado socio), en la que dijeron confiar plenamente. “Hay potencialidades –expuso Montejo–, a través de los BRICS de poder pagar en su monedas, incluso nuestra propia moneda, con algunos mecanismos financieros que se creen, o pagar con monedas que no sean el dólar… Hay que ver cómo y cuánto podemos avanzar, pero eso sería un cambio estructural enorme para la realidad cubana”.

Quedó claro, en los 45 minutos de programa, que no hay soluciones disponibles porque a cada problema, surge otro. Labañino concedió que uno de los dramas del cubano es no tener cubiertas sus necesidades con el salario, pero “no puedes subir el salario si no hay producción, tienes que tener un respaldo productivo. Hace falta invertir, pero te hace falta la inversión. Tienes que exportar más, porque es la mejor forma. Tienes que pagar la deuda, para poder acceder a créditos internacionales… O sea, todo esto se concatena”, reconoció.

Todo ello antes de arrancar su speech final: “La esencia del debate es defender nuestro socialismo. Para perfeccionarlo, para hacerlo más eficiente para que nosotros podamos seguir adelante por la vía del socialismo. Y hay cosas que no se pueden hacer. Hay cosas que no se pueden hacer”.