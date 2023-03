Los datos oficiales revelan una tasa de ocupación hotelera en Cuba de apenas 15,6%

De cada diez habitaciones disponibles en los hoteles de Cuba, más de ocho estuvieron vacías en 2022 sin que la fiebre de la construcción se detuviera. Los datos de los principales indicadores turísticos correspondientes al pasado año y publicados este lunes por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei) dejan claro lo que hasta ahora eran mensajes de alerta de algunos trabajadores del sector: la ocupación está por los suelos y se sitúa en un ínfimo 15,6%.

Si se compara con el año anterior, el peor año de la pandemia para Cuba, la foto es más favorecedora. La ocupación hotelera creció un 273,7%, al estar en 2021 en el 5,7%. Pero la realidad es mucho más sombría si se compara con el año 2019, cuando la cifra era del 48,2%, lo que significa una caída del 67,6%. Si la relación se establece frente a un destino extranjero, República Dominicana tuvo un 65,8% de ocupación a nivel nacional, que sube a más del 70% en zonas como Punta Cana, rival directa de Cuba. Islas en otras latitudes, como Baleares o Canarias en España, lograron ese mismo año el 74% y el 68% respectivamente.

El gasto por turista también se hunde, algo que no es de extrañar si se tiene en cuenta la escasez de oferta que hay en todo el entramado estatal y que arrastra consigo al privado

La situación, como no, se traduce en las cuentas, que a su vez son divisas que el Gobierno deja de ingresar. Aplicado el tipo de cambio oficial de 1 dólar por 24 pesos, en 2019 se obtuvieron 2.645 millones de dólares, frente a los poco más de 800 millones de este año.

Además, el gasto por turista también se hunde, algo que no es de extrañar si se tiene en cuenta la escasez de oferta que hay en todo el entramado estatal y que arrastra consigo al privado, del que, no obstante, no hay registros. Los visitantes extranjeros gastaron una media de 620 dólares hace tres años, mientras en 2022 se dejaron un promedio de 495 dólares.

Otro indicador muy negativo, aunque consecuente con el número de viajeros que llegaron al país –apenas 1,6 millones frente a los 4,2 de 2019– fue el número de pernoctaciones, que pasó de 27.237.590 a 8.441.755, más de dos tercios inferior.

Pocas sorpresas depara el apartado del origen de los turistas, conocido por los informes mensuales de la propia Onei y en el que solo retrocede Rusia, lastrada por la suspensión de vuelos fruto de las sanciones que siguieron a la invasión de Ucrania. Los canadienses siguen siendo el principal mercado, seguido de cubanos en el exterior, estadounidenses y varios países europeos, algo que no ha cambiado con los años. El desastre viene si se comparan los totales con los de 2019.

En 2022, solo 532.487 canadienses viajaron a Cuba frente a 1.120.077 hace tres años. En cuanto a cubanos en el exterior, pasan a 333.191 comparados con los 623.972 de 2019. Los estadounidenses cayeron de 498.538 a 100.494 y los españoles, que se situaron en la cuarta plaza el pasado año, bajan de 146.339 –entonces octavo puesto– a 83.025.

Como curiosidad, Venezuela, que sigue en la zona baja, pasó de 19.939 en 2019 a 9.144 este pasado año, aunque ha logrado cifras insólitas, como los 95.993 turistas en 2015. En 2017, con el inicio de lo peor de la crisis en ese país, las llegadas se desplomaron a la mitad, desde los 42.584 de ese año a solo 23.983 en 2018.

En total, los turistas proceden de América muy mayoritariamente, siendo 1.107.257 de los 1,6 millones de visitantes extranjeros. De lejos le siguen los europeos, con 453.650 y los asiáticos, 43.392. A la cola están África (7.939) y Oceanía (1.764).

En cuanto a los perfiles demográficos, la franja de 25 a 45 años es su público mayoritario (520.085) a poca distancia del inmediatamente posterior, 45 a 59 años (507.994). Los mayores también se suelen decantar por Cuba, siendo 336.519 los turistas de más de 60 años. En cambio, entre los jóvenes, los dos bloques (menores de 15 y de 16 a 24) rondan los 122.000 viajeros. Aunque no se observan grandes diferencias entre sexos sí hay más distancia de mujeres sobre hombres entre los 15 y los 24, así como bastantes más hombres que mujeres mayores de 60.

El documento también recoge los ingresos sectoriales de las entidades estatales, en los que se ve que la gastronomía es el área más beneficiada del turismo, con una ganancia de 21.639.238 de pesos respecto al total, de 49.224.197. Le sigue el alojamiento, con 11.692.500 pesos y, mucho más lejos, el comercio minorista o el transporte, con poco más de 4 millones cada uno.

Este lunes, la prensa oficial de Sancti Spíritus d estacó la presencia del ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, en Trinidad, donde instó a aprovechar el potencial turístico de la ciudad. Según Mayelín Ferrer Espinoza, delegada del grupo Cubanacán en el municipio, "los turistas solo permanecen 2,2 días como promedio, cuando hay atracciones para retenerlos hasta cinco".

