Precios topados en los comercios privados de Holguín; anarquía en La Habana

Holguín/La Habana/La curiosidad y la necesidad se han mezclado en los comercios privados holguineros que este martes han tenido una mayor afluencia de clientes que en otras jornadas. Las miradas se posaban en las tablillas colgadas a la entrada de los locales con los nuevos precios topados impuestos a los productos básicos desde este 8 de julio.

En uno de los tantos puntos de venta visitados por 14ymedio los empleados recién se enteraban de la nueva regulación y arreglaban, a la vista de los compradores, los números escritos junto a cada mercancía. Si bien el aceite y las pastas estaban por debajo de los nuevos montos, la leche en polvo se iba por encima de los 1.675 pesos por kilo que estableció la Gaceta Oficial.

En el kiosco gestionado por la mipyme Bodegón Holguín, la cola que esta mañana llenaba la acera frente al local no obedecía, no obstante, a ninguno de los seis productos que han sido exonerados del pago de impuestos por importaciones y a los que se le han impuesto precios topados en la venta minorista. La multitud, en realidad, esperaba para adquirir los recién rebajados paquetes de refresco instantáneo, que se destinan fundamentalmente a la merienda escolar.

De ese límite "no va a bajar porque si eso es lo legalmente permitido para qué venderlo más barato"

El aceite vegetal, a 990 pesos el litro, estaba este lunes entre las ofertas que ya se ceñían a la nueva regulación. Pero el precio, en lugar de contentar a los consumidores, levantaba críticas entre quienes creen que una vez fijado en ese límite “no va a bajar porque si eso es lo legalmente permitido para qué venderlo más barato”, recelaba una anciana que llegó hasta el Bodegón.

Con una pensión de 1.420 pesos mensuales, la mujer no se ve beneficiada por los nuevos precios. “Hay mucha desorganización con esta medida, en la Feria de los Chinos había varios kioscos que ni se han enterado y todavía tienen el aceite a más de mil pesos el litro”, lamentaba la mujer. “El pollo troceado me lo he encontrado a 370 y 380 pesos la libra en varios lugares, parece que no se han dado cuenta que es a 340”.

En La Habana el panorama no ha sido muy diferente. Algunos negocios céntricos han optado por la cautela, mientras que varios locales de El Vedado y la barriada de Cayo Hueso ni siquiera tenían a la venta lo que el humor popular ha bautizado ya como “los seis magníficos”, otros mostraban en sus tablillas los nuevos precios.

Las tarimas del mercado del EJT de 17 y K, en El Vedado, volvieron a su aspecto habitual / 14ymedio

En la calle Reina, en el municipio de Centro Habana, desde este lunes se alargaba la fila frente a un negocio particular que anunciaba la libra de pollo a 310 pesos. Lo que se ahorraba en dinero se perdía en tiempo, porque la fila podía tardar hasta dos horas entre que se marcaba y se accedía al mostrador. La causa principal de la demora era que, según la empleada, había que “esperar que trajeran más suministro”, agotado ante la multiplicada demanda.

En la capital, las tarimas del mercado del Ejército Juvenil del Trabajo de 17 y K, que la semana pasada aparecieron sorprendentemente vacías, ante la confusión por la entrada en vigor de los precios topados, volvieron a su aspecto habitual. Sin embargo, no vendían pollo. “El pollo sigue secuestrado”, decía con sorna una anciana.

Los precios en el mercado informal, a través de las aplicaciones de envío a domicilio y en los grupos de las redes sociales que comercializan desde espaguetis hasta carne de res eran los de hace unos días, ajenos a las nuevas directrices oficiales.

“Muslos de pollo de los grandes, nada de invento. Si quieres comer con calidad esta es tu opción a 380 pesos la libra y el envío a domicilio lo cobramos aparte”, rezaba un anuncio en un hilo de WhatsApp dedicado a los clasificados de alimentos y productos de aseo. En la foto que acompañaba el anuncio se veía un paquete con los colores de la bandera estadounidense y tres letras: USA.