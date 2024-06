La prensa oficialista pide mano dura con los ganaderos de Camagüey que no entregan leche

Casi 1.800 productores de la provincia no han dado un solo litro en lo que va del año

La Habana/De los 8.023 guajiros que firmaron un contrato con el Estado este año en Camagüey, más de la mitad –unos 4.198– ha incumplido la entrega de leche diaria a la provincia y, de ellos, 1.792 “no entregan ni un solo litro”. La situación, que agrava la ya decadente producción del territorio ganadero por excelencia en la Isla, fue denunciada este jueves por la prensa oficial.

“La provincia sigue apostando por incrementar la entrega de leche a la industria, aunque al cerrar mayo no logra el despegue definitivo que se esperaba”, se lanza al ataque el periódico local Adelante, que no perdona a los ganaderos “apáticos” ni a las autoridades, por dejar pasar las trampas de los guajiros y no exigir “el incremento de la entrega”. A la cabeza de la lista está el municipio de Guáimaro.

“La tendencia negativa es apreciada. De enero a mayo los volúmenes acopiados del actual calendario fueron de 11.158.000 litros contra 13.320.000 el año pasado por la misma fecha”, asegura el medio. La razón de la caída en más de dos millones de litros, añade, es que las autoridades no tienen suficiente mano dura con los ganaderos, “a sabiendas de que en cada territorio de la provincia son conocidas las personas que muestran apatía o desinterés por sus respectivos aportes a la economía nacional”.

El periódico incluso afirma que “los precios que se pagan a los productores no pueden ser la razón”, pese a que en numerosas ocasiones los propios guajiros han señalado los bajos importes de Acopio como una de las causas fundamentales por las que la ganadería les resulta poco rentable. Pero Adelante insiste: se les paga 38 pesos, “el máximo por litro”, e incluso existe un estímulo para los que sobrecumplen, de 70 pesos por litro.

No obstante, el medio no desconoce el precio de la leche en el mercado informal, que reporta muchos más beneficios a los campesinos

No obstante, el medio no desconoce el precio de la leche en el mercado informal, que reporta muchos más beneficios a los campesinos y les permite –al contrario de los precios de Acopio– enfrentar los gastos en los que incurren en sus fincas. "Habrá que revisar por qué a los incumplidores por cada litro dejado de entregar se les cobra 114 pesos, porque no es un secreto que vendiéndolo en el mercado informal a 160-170 e, incluso, por algunas de las calles de la ciudad, como Industria, solicitaron a clientes 200 pesos, sacan partido a su favor", refiere el artículo.

Además, señala, los "altibajos" de la producción y problemas en la refrigeración por los apagones han causado que solo se entregue la leche de la canasta normada a los niños menores de siete años, mientras que el producto ha desaparecido de las dietas médicas.

Además, señala, los “altibajos” de la producción y problemas en la refrigeración por los apagones han causado que solo se entregue la leche de la canasta normada a los niños menores de siete años, mientras que el producto ha desaparecido de las dietas médicas.

Las autoridades, según el medio, no pierden la esperanza de que en lo que queda de año, y aprovechando la primavera –etapa óptima para la producción– la industria remonte de los 200.000 litros diarios que se entregan actualmente hasta los 360.000 que se han logrado en otras ocasiones. La situación, sin embargo, deja por el suelo las expectativas de poder alcanzar los 52 millones de litros propuestos para 2024, una meta muy por debajo de la de 2023, que preveía 69 millones, aunque solo se produjeron 42.

A inicios de este año, cuando Adelante reveló esas cifras, las causas de la caída de la producción de 2023 eran otras: el salario en la industria "es muy inferior a los que ofrecen otras formas de gestión económica, especialmente las no estatales". En concreto, las autoridades habían prometido un sueldo medio mensual de unos 5.000 pesos que acabó siendo de menos de 3.400 pesos. "La productividad se comportó al 25%", sentenciaba entonces el periódico provincial. Los salarios no han cambiado, pero este año son los productores los responsables.