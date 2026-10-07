República Dominicana recibió más de 9,2 millones de visitantes entre enero y septiembre

Un grupo de turistas extranjeros en una playa de Punta Cana (República Dominicana). (EFE/Archivo/Orlando Barría)

Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado emisor durante septiembre, con el 39% del total

Santo Domingo/La República Dominicana recibió 9.241.246 visitantes en los primeros nueve meses de este año, un 7,5% más que en el mismo periodo de 2025, informó este martes el ministro de Turismo, David Collado.

Entre enero y septiembre, el país recibió 7.143.993 turistas por vía aérea y 2.097.253 en cruceros.

Solo en septiembre, la República Dominicana recibió 684.831 visitantes, un 16,4% más que en el mismo mes de 2025, indicó Collado en rueda de prensa.

De ese total, 533.735 llegaron por vía aérea, lo que supone un aumento del 8,8% con respecto a septiembre del año pasado. Asimismo, arribaron 151.096 cruceristas, lo que representa un incremento del 54,7% en términos interanuales.

Arribaron 151.096 cruceristas, lo que representa un incremento del 54,7% en términos interanuales

Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado emisor de turistas hacia la República Dominicana durante septiembre, con el 39% del total.

Le siguieron Canadá (11%), Colombia (9%), Argentina (7%), México y Puerto Rico (4% cada uno), y Reino Unido y Brasil (3% cada uno).

Por aeropuertos, Punta Cana (en el este y uno de los principales puntos turísticos del país) concentró el 47% de las llegadas, seguido de Las Américas, en Santo Domingo, con el 32%, y Cibao, en Santiago (norte), con el 12%.

El Higüero (sur) aportó el 4% y Puerto Plata (norte) el 3%, mientras que La Romana (sureste) y Samaná (noreste) sumaron el 1% cada uno.

Respecto a la procedencia de los vuelos, Estados Unidos aportó el 41%, mientras que Panamá representó el 9%, Colombia el 8%, Canadá el 6% y Puerto Rico el 5%.

La ocupación hotelera alcanzó el 55%, mientras que la satisfacción de los visitantes se situó en 4,4 puntos sobre una escala de cinco, de acuerdo con las cifras presentadas por el Ministerio de Turismo.